Nova normalnost po špansko nosi masko in spoštuje razdaljo

Za vsako ceno je treba preprečiti drugi val covida-19, je pred današnjo odpravo izrednih razmer v televizijskem nagovoru opozoril španski premier socialist Pedro Sánchez. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so pomagali biti bitko proti novemu koronavirusu, in se poklonil žrtvam: od začetka pandemije se je okužilo vsaj 293.018 Špancev in jih umrlo najmanj 28.322.



Od opoldne je tudi v Španiji približno tako, kot je bilo pred izbruhom novega koronavirusa pred tremi meseci: ukinjene so izredne razmere, javno življenje se kolikor toliko normalizira, a je s kraljevim dekretom zapovedano nošenje zaščitnih mask, obvezno sploh takrat, ko ni mogoče ohranjati varnostne razdalje poldrugega metra. Vsaka kršitev bo kaznovana z globo v višini sto evrov.

Odločanje v rokah regij

​Zdaj ko so zdravstvene razmere v državi menda pod nadzorom, bodo ob morebitnih novih žariščih covida-19 o tem, kako ukrepati, samostojno odločale regije. Te so se v»novo normalnost« vračale zlagoma, tudi vsaka s svojim tempom: Galicija že v ponedeljek, Baskija, Kantabrija in Katalonija v petek ... Maske in varnostna razdalja bodo še naprej obvezne, vse dokler pandemije ne bo konec oziroma bolezni ne bo mogoče uspešno zdraviti, določene previdnostne ukrepe pa so nekatere avtonomne skupnosti že napovedale: v Madridu bodo nočne klube, recimo, odprli 5. julija, v Aragonu ne bo lokalnih praznovanj vse do konca septembra.



A po novem se lahko Španci prosto premikajo po državi, resda s priporočili, naj bodo odgovorni in se odpravijo na pot, kadar je nujno. Tudi španske meje so za prebivalce EU in schengenskega območja načeloma odprte, razen s Portugalsko, ki jo bodo zaradi tamkajšnje manj ugodne epidemiološke slike odprli 1. julija, medtem ko so se z Veliko Britanijo sprva vzajemno dogovorili, da bodo morali potniki v 14-dnevno samoizolacijo, zdaj pa je brati, da za Britance karantene ne bo. Za širši svet zunaj EU naj bi se Španija postopoma odpirala prav tako po 1. juliju, odvisno od zdravstvenih razmerah v državah, od koder prihajajo potniki, pod določenimi pogoji in glede na namen potovanja.

​Mnoga rešena življenja

Zaradi razsajanja novega koronavirusa so bile v Španiji izredne razmere razglašene 14. marca, ukrep se je mnogim v Kataloniji, denimo, zdel pretiran, skrajno politično so ga interpretirali tudi kot »državni udar«. Katalonski notranji minister Miquel Buch je takrat izjavil, češ da Madrid manj skrbi pandemija, ampak hoče predvsem prevzeti nadzor nad katalonskim zdravstvenim sistemom, policijo in prometom ... A osrednje oblasti v Madridu so zdaj prepričane, da so se z boleznijo spopadle pravilno – in rešile okrog 450.000 življenj. Predsednik vlade je pred vsakokratnim dvotedenskim podaljšanjem izrednih razmer moral po podporo v parlament in jo šestkrat tudi dobil, kljub ostrim kritikam (skrajne) desnice in določenih regionalnih strank, na primer katalonskih.