Nova odvisnica od ruskega plina

»Ta dogodek je energetsko sodelovanje med Rusko federacijo in Kitajsko dvignil na novo raven,« je danes izjavil ruski predsednik Vladimir Putin, ko je skupaj s svojim kitajskim kolegom Xi Jinpingom po telemostu odprl prvi cevovod, ki bo na rastoči kitajski trg prevažal ruski zemeljski plin.Pompozna ikonografija, v katero je bil oblečen skupni televizijski prenos, je spominjala na čase sistema, v katerem so nekoč živeli tudi Rusi. A to se za projekt, ki so ga v Pekingu označili za »strateško pomembni za sodelovanje med državama«, spodobi. Plinovod, ki so ga gradili od leta 2014, bo prvih šest mesecev deloval bolj poskusno. ...