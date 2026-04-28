Nova pravila EU za zaščito psov in mačk

Evropski parlament je danes dokončno potrdil prve standarde Evropske unije za vzrejo, nastanitev, sledljivost, uvoz in ravnanje z mačkami in psi. Uredbo, s katero želijo ustaviti zlorabe, omejiti krute poslovne prakse ter zaščititi zdravje teh hišnih ljubljenčkov, mora pred uveljavitvijo potrditi še Svet EU.

Po podatkih Sveta EU ima približno 44 odstotkov državljanov Evropske unije skupaj več kot 72 milijonov psov in 83 milijonov mačk. Trgovina s hišnimi ljubljenčki je ocenjena na 1,3 milijarde evrov letno, 60 odstotkov lastnikov pa po podatkih komisije ljubljenčke kupi prek spleta.

Uredba med drugim uvaja obveznost, da morajo biti vsi psi in mačke, ki so vzrejeni v EU, vključno s tistimi v zasebni lasti, identificirani z mikročipi in registrirani v medsebojno povezanih nacionalnih podatkovnih bazah.

Po uveljavitvi uredbe bodo prodajalci, vzreditelji in zavetišča imeli štiri leta časa, da se na to pripravijo, medtem ko bo za lastnike ljubljenčkov, ki živali ne prodajajo, ta ukrep obvezen po 10 letih za pse in po 15 letih za mačke.

Psi in mačke, ki jih bodo za prodajo uvozili iz nečlanic EU, bodo morali biti pred vstopom v EU opremljeni z mikročipom.

So družinski člani in ne predmet ali igrača

Psi in mačke, ki jih bodo za prodajo uvozili iz nečlanic unije, bodo morali biti pred vstopom v EU opremljeni z mikročipom in nato registrirani v nacionalni podatkovni bazi. Lastniki ljubljenčkov iz nečlanic pa bodo morali svoje živali z mikročipom najmanj pet delovnih dni pred vstopom v EU predhodno registrirati v podatkovni bazi, razen če bodo že registrirani v bazah držav članic EU.

Vzreja med starši in njihovimi potomci, starimi starši in vnuki ter med sorojenci in polsorojenci bo prepovedana. Prepovedano bo tudi razmnoževanje z namenom doseganja lastnosti, ki vodijo do znatnih tveganj za zdravje.

Živali s takimi lastnostmi ter pohabljeni psi in mačke ne bodo smeli sodelovati na razstavah, sejmih ali tekmovanjih. Prepovedano bo tudi privezovanje psov ali mačk na predmete, razen kadar je to potrebno za zdravljenje, ter uporaba ovratnic z bodicami in davilnih ovratnic brez vgrajenih varnostnih mehanizmov.

Poročevalka in predsednica odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Veronika Vrecionova (ECR) je dejala, da so s tem storili pomemben korak k vzpostavitvi reda v trgovini s psi in mačkami v uniji, saj bo ta »končno dobila strožja pravila v boju proti tistim, ki živali vidijo kot sredstvo za hiter zaslužek«, hkrati pa izenačene pogoje za poštene vzreditelje v EU. »Naše sporočilo je jasno: hišni ljubljenček je član družine, ne predmet ali igrača«, je izpostavila.