Nova pravila igre za tankerje v Hormuški ožini

Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Geografske koordinate poti, ki sta jo predvideli obe strani, so usklajene. Če določene tretje strani ne bodo ovirale postopka, je v sklepni fazi pregleda in priprave tudi skupna izjava obeh držav, ki vsebuje ključna izhodišča in točke dogovora,« je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna dejal tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Bagei.

Obenem je Bagei navedel, da pogovori z Omanom napredujejo, vendar poudaril, da četudi bi dosegli dogovor, to ne pomeni, da je ožina postala varna za vsa plovila, ki plujejo skoznjo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Dejavniki, zaradi katerih je Hormuška ožina nevarna, še vedno obstajajo s strani ZDA, zlasti pomorska blokada ter druga agresivna in grozilna dejanja proti Iranu in njegovim interesom,« je dodal tiskovni predstavnik.

Ameriški medij Axios je že pred tem poročal, da je začasni dogovor o varni plovbi skozi ožino med Iranom in Omanom blizu. Na mizi naj bi bil 60-dnevni dogovor med državama o varnem prehodu skozi ožino. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine.

Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Nato bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine, še navaja Axios.

Iran je de facto nadzor nad ožino prevzel po napadih ZDA in Izraela 28. februarja, ko se je tudi začela vojna na Bližnjem vzhodu. Pred njo je skozi ožino potekala približno petina svetovnega izvoza nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Od izbruha konflikta so cene teh večkrat močno narasle.

ZDA in Iran sta junija podpisala memorandum o soglasju, a so se razmere na Bližnjem vzhodu ponovno poslabšale, potem ko je iranska stran po navedbah ZDA napadla plovila v Hormuški ožini. Sledilo je več zaporednih dni ameriških napadov na Iran in iranskih povračilnih napadov na ameriške cilje v regiji.