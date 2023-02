Zelenski nadaljuje čistko med uradniki

Po začetku ruske invazije so v Ukrajini najprej začeli preganjati domače »izdajalce«, pred kratkim pa so odprli tudi fronto proti tistim, ki jih sumijo, da so se neopravičeno okoristili z vojno. S kampanjo proti korupciji hoče predsednk Volodimir Zelenski okrepiti zaupanje znotraj države, zlasti pa hoče pomiriti zahodne zaveznike, je prepričan ukrajinski analitik in sodelavec washingtonskega mnenjskega središča Carnegie Konstantin Skorkin .

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Po začetku ruske invazije so v Ukrajini najprej začeli preganjati domače »izdajalce«, pred kratkim pa so odprli tudi fronto proti tistim, ki jih sumijo, da so se neopravičeno okoristili z vojno. S kampanjo proti korupciji hoče predsednk Volodimir Zelenski okrepiti zaupanje znotraj države, zlasti pa hoče pomiriti zahodne zaveznike, je prepričan ukrajinski analitik in sodelavec washingtonskega mnenjskega središča Carnegie Konstantin Skorkin.

Pred enim tednom je izgubilo položaje enajst visokih predstavnikov oblasti, včeraj pa se je »čistka«, ki jo je Zelenski poimenoval »pot k pravičnosti«, nadaljevala. Preiskovalci so naredili hišne preiskave pri oligarhu Ihorju Kolomojskemu, ki je nekoč veljal za pokrovitelja Zelenskega, nekdanjemu notranjemu ministru Arsenu Avakovu, ki je bil nekoč eden od najbolj vplivnih ljudi v državi, poslancu zdaj že prepovedane proruske opozicijske stranke Vadimu Stolarju in nekaterih vodilnih uslužbencih davčne uprave. Hkrati so spet zamenjali kup uradnikov, med drugim vodstvo carinske službe, in objavili sume o velikih nepravilnostih na ministrstvu za obrambo.

Pred enim tednom je izgubilo položaje enajst visokih predstavnikov oblasti. Preiskava pri nekdanjem notranjem ministru povezana z nesrečo helikopterja. Vršilka dolžnosti vodje davčne inšpekcije je imela dolg seznam želja.

Kolomojski, ki je bil lani eden od petih najbogatejših Ukrajincev, po podatkih ameriške revije Forbes ima okoli milijardo dolarjev premoženja, je leta 2019 precej pripomogel k zmagi sedanjega predsednika države, ki je kot televizijski komik zaslovel na televiziji v lasti tega oligarha. A kasneje, najprej po uvedbi ameriške kazenske preiskave proti oligarhu, zlasti pa po začetku ruske vojne proti Ukrajini, so se odnosi med njima zaostrili. Julija so Kolomojskemu po ukazu Zelenskega odvzeli ukrajinsko državljanstvo, novembra pa so nacionalizirali njegov 40-odstotni lastniški delež v družbi Ukrnafta, ki proizvaja okoli 90 odstotkov vse ukrajinske nafte. Zaradi domnevnih preteklih goljufij v tej družbi in izogibanju plačil davkov, s katerimi si je po pisanju ukrajinskih medijev Kolomojski prilastil okoli milijarde dolarjev, so oligarha preiskovalci prvič obiskali že lani septembra.

Preiskava pri nekdanjem notranjem ministru Avakovu je bila povezana z nedavno nesrečo helikopterja, v kateri je umrlo štirinajst ljudi, med njimi tudi notranji minister Denis Monastirski in njegovi najtesnejši sodelavci. Razlogi za nesrečo še niso znani. Lahko je bila kriva napaka pilota, lahko je bila diverzija, lahko pa tudi tehnične pomanjkljivosti francoskega helikopterja, enega od 55, nekaterih že rabljenih modelov super puma proizvajalca Airbus, ki jih je Ukrajina kupila, ko je Avakov vodil notranje ministrstvo. »Preiskava zaradi nesreče helikopterja se je končala. Pregledali so pogodbe z Airbusom izpred šestih let. Nič niso našli. Pogodbe sta potrdila tako vlada kot parlament,« je po obisku preiskovalcev izjavil Avakov.

Obtožbe o narodni izdaji

Zakaj so naredili preiskavo pri Stolarju, ki je poslanec zdaj že prepovedane »proruske« stranke Opozicijska platforma – Za življenje, ni jasno, a po nekaterih informacijah mu grozijo resne obtožbe o narodni izdaji. Ta poslanec je po začetku vojne pobegnil v Francijo, a se je januarja vrnil in celo prišel na zasedanje parlamenta. A ko je poskusil nekaj dni kasneje odleteti v Dubaj, ga niso več pustili iz države.

Pač pa so dovolj sočne informacije mediji objavili po preiskavi pri vršilki dolžnosti vodje davčne inšpekcije Oksani Dati, ki jo sumijo, da je nekaterim podjetjem omogočala nezakonito povračilo davkov na dodano vrednost iz državnega proračuna. V javnosti se je takoj pojavil na roko napisan spisek njenih želja, ki so ga menda našli preiskovalci, v njem pa je našteto vse, kar si je glavna dacarka zaželela od svojih strank: torbica Hermes, ura Breguet, potovanje v London ali na Maldive, imenovanje na nove položaje, plašč iz soboljevega krzna ali priložnost za zaslužek milijona dolarjev.

Preiskovalci so obiskali tudi nekdanjega visokega uslužbenca obrambnega ministrstva Bogdana Hmelnickega, ki je med drugim osumljen tudi tega, da je nakupil za okoli tri milijone evrov neuporabnih neprebojnih jopičev. Podobne nepravilnosti očitajo tudi nekdanjemu namestniku obrambnega ministra Vjačeslavu Šapovalovu, ki so ga odstavili pred enim tednom, ko so mediji objavili raziskavo, kako je njegovo ministrstvo preplačevalo hrano za ukrajinske vojake.