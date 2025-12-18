Nova razkritja postavljajo Trumpa v središče Epsteinovega sveta

Ameriško ministrstvo za pravosodje mora do jutri v skladu z veljavno zakonodajo objaviti sodne in druge dosjeje, povezane s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Koliko bo v resnici novega v razkritih dokumentih, ni jasno, večina fokusa pa bo gotovo usmerjena v iskanje povezav med Epsteinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Kdaj bodo objavljeni Epsteinovi dosjeji?

Tridesetdnevni rok za objavo dokumentov, povezanih s pokojnim obsojenim pedofilom, se izteče jutri. Čeprav ameriško ministrstvo za pravosodje v zadnjih tednih ni podalo jasnih informacij o tem, kdaj in kako bo uresničilo zakonsko obveznost, so zagovorniki razkritja verjeli, da do zapletov pri objavi ne bo prišlo. Svoja pričakovanja so pojasnili tudi z nedavnimi odločitvami zveznih sodnikov, da odobrijo prošnje ministrstva za umik stopnje tajnosti z dokumentov, povezanih z Epsteinom in njegovo pomočnico Ghislaine Maxwell. Če ministrstvo do roka ne bo izpolnilo svoje naloge, demokratski sponzorji zakona, s katerim je ameriški kongres podprl objavo dosjejev, napovedujejo sprejetje ukrepov proti odgovornim.