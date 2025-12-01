Nova stopnja Netanjahujevega makiavelizma

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je v predsednika države Izaka Hercoga v nedeljo pismeno zaprosil, da ga oprosti obtožb o korupciji, zaradi katerih proti »večnemu« izraelskemu premierju že pet let poteka sodni proces. Zaradi Netanjahujevega preskakovanja sodnega sistema in dodatne uzurpacije oblasti so v Izraelu izbruhnili množični protesti. Iz predsednikove pisarne so včeraj sporočili, da bodo Netanjahujevo prošnjo »skrbno preučili«. Medtem izraelska okupacijska vojska na območju Gaze še naprej kontinuirano krši dogovor o prekinitvi ognja in stopnjuje napade na okupiranem Zahodnem bregu.

Kaj vsebuje obtožnica proti Benjaminu Netanjahuju?

Obtožnica proti Benjaminu Netanjahuju je sestavljena iz treh primerov domnevne korupcije (podkupnina, goljufija, zloraba zaupanja). Prvi del obtožnica predsednika izraelske vlade – skupaj s soprogo Saro – bremeni sprejemanja luksuznih daril v rednosti 260.000 dolarjev (cigare, nakit, šampanjec, …) s strani bogatašev: z namenom političnih uslug. Druga primer domnevne korupcije je povezan z vplivanjem na določene izraelske medijske hiše v zameno za ustvarjanje boljše javne podobe. V tretjem primeru so tožilci Netnajahuja obtožili, da je podprl sprejemanje (de)regulacijskih odločitev, ki so bile v prid izraelskih telekomunikacijskih podjetij in si pri tem pridobil »pozitivno poročanje« s strani določenih spletnih strani.

Ne pozabimo, da je proti Netanjahuju »odprta« tudi obtožnica na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu (ICC), ki ga zaradi genocida v Gazi bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Izdan je bil tudi nalog za njegovo aretacijo.