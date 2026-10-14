Nova tiskovna predstavnica Bele hiše že na stavnicah, kdaj bo odletela

Nova tiskovna predstavnica Bele hiše je odvetnica Katie Zacharia, ki je po nastopu na svoji prvi novinarski konferenci postala tarča spletnih kritik. Uporabniki družbenih omrežij so ji očitali živčnost in zadržanost pri vnaprej pripravljenih izjavah, medtem ko so jo podporniki Donalda Trumpa branili. Na spletni stavnici Polymarket so se že začele stave, kdaj bo zapustila položaj.

Zacharia je v torek prvič stopila za govorniški pult Bele hiše. Novinarska konferenca je trajala približno 14 minut, v tem času pa je odgovorila na vprašanja treh novinarjev. Pred tem je prebrala izjavo, v kateri je izpostavljala domnevne uspehe Trumpa in njegove administracije.

V govoru je med drugim zatrdila, da so Združene države Amerike po enodnevni vojni dosegle cvetoče gospodarstvo in dobre odnose z Venezuelo. Glede Grenlandije pa je Trumpovi administraciji pripisala zasluge za dogovor, ki naj bi ZDA zagotovil trajen nadzor nad varnostnimi interesi na otoku.

Po končanem govoru so dobili možnost postavljanja vprašanj le trije novinarji. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Dodala je še, da so Trumpovi predvolilni shodi rekordno obiskani, saj da se Američani množično zbirajo v podporo predsedniku in republikancem. Vendar naj bi bilo na nekaterih, kot ugotavlja časnik The Guardian, mogoče opaziti tudi precej praznih sedežev, dogajanje pa so že večkrat prekinili protestniki.

Po končanem govoru Zacharia na vprašanje, ali je Washington prenehal deliti obveščevalne podatke z Ukrajino, ni znala odgovoriti. Potrdila pa je, da je Bela hiša ameriško veleposlanico v Grčiji Kimberly Guilfoyle, ki je med drugim bivša zaročenka Donalda Trumpa mlajšega, zaprosila za odstop, pri čemer jo je označila za izjemno pridobitev in ji zaželela vse dobro.

Zacharia je svojo prvo novinarsko konferenco končala po 14 minutah, splet pa so preplavili posmehljivi odzivi. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Ob koncu nastopa se ji je pripetil še besedni spodrsljaj. Eden izmed treh »izbranih« novinarjev jo je vprašal, kako bo lovila ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Odgovorila je, da ji je zelo pomembno preživljanje časa s štirimi otroki, in želela dodati, da ji tukaj ogromno pomaga mož. Le da je namesto »moj mož« rekla »moj predsednik«. Trumpa je sicer označila za najbolj družini prijaznega predsednika doslej, saj da je zaposlil več žensk z družinami.

Njen nastop so na spletnih platformah mnogi označili za živčnega, togega in nenaravnega. Mnogi so se spraševali, ali gledajo posnetek talca. Drugi so se pošalili, da bi lahko ameriška oddaja Saturday Night Live namesto običajnega uvodnega skeča preprosto predvajala posnetek njenega nastopa.

Med drugim ni povsem jasno, ali je Zacharia dejansko odvetnica, saj za zdaj ni javno dostopnih dokazov, da bi imela dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v kateri od ameriških zveznih držav. Dvome o njenih kvalifikacijah je sprožil tudi njen odgovor na vprašanje, kje je opravila pravniški državni izpit. Nanj je odgovorila, da se je to zgodilo ob njeni selitvi na Kitajsko.

Ameriški predsednik je medtem njen nastop ocenil pozitivno in dejal, da je bila zelo dobra.