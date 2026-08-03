»Nova Venezuela« pleše po Trumpovih notah

V Caracasu se bo začel proces demokratične preobrazbe Venezuele, kakor sta si ga zamislila Donald Trump in njegov zunanji minister Marco Rubio, ki cilja na Trumpovo nasledstvo. Pogajanja med čavizmom in opozicijo vodita Jorge Rodríguez, predsednik sedanjega parlamenta in brat začasne predsednice republike Delcy Rodríguez, ter Dinorah Figuera, predstavnica parlamenta iz leta 2015, ki ga je Trump tedaj priznal skupaj z delom mednarodne skupnosti. Razkol med opozicijo je popoln. Ker ni bila povabljena María Corina Machado, njeni privrženci demonstrirajo, pogajanj ne priznajo. Protesti proti čavistični oblasti in pogajanjem po nareku Washingtona trajajo že nekaj dni, nobenih znakov pa ni, da bi se zaradi demonstracij kdo zunaj venezuelske prestolnice posebej razburjal. Odločitve ne nastajajo ...