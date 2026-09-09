Nova zaostrovanja med ZDA in Kanado

»S to trgovinsko vojno se Kanada sooča s svojim singapurskim trenutkom,« je v časopisu The Globe and Mail ocenil predsednik mislišča Rideau Potomac Strategy Group Eric Miller. Spomnil je na izgon Singapurja iz Malezije leta 1965. Z dobro premišljeno gospodarsko in drugo politiko je mesto-država postala eno najbogatejših območij sveta.

Analitik pa je sam navedel, da je Kanada desetletja tri četrtine svojega izvoza prodala v ZDA. Premier Mark Carney si že prizadeva za razširitev trgovinskih partnerjev in je za to očitno pripravljen plačati vsako ceno. Po osmih letih napetosti je obnovil vojaške komunikacije s Kitajsko. To bo zagotovo še dodatno razjezilo Trumpa, ki je azijski velikanki predpisal še posebno visoke carinske in druge ovire.