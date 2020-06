Nova Zelandija odpravila omejitve, meje ostajajo zaprte

Na Novi Zelandiji so skupno potrdili 1504 primere okužb z novim koronavirusom, 22 ljudi je zaradi covida-19 umrlo. V državi so ob pojavu prvih okužb uvedli sedem tednov dolgo karanteno. V zadnjih 17 dnevih niso potrdili nobenih novih okužb. Do danes so v državi imeli samo eden aktivni primer covida-19.

Nova Zelandija je država, v kateri virus sars-cov-2 ni več aktiven, zato so danes ob polnoči (ob 14. uri po srednjeevropskem času) odpravili skoraj vse omejitve, ki jih je država sprejela v času epidemije covida-19. Premierkaki je ob novici, da nimajo več okužb, »kar malce zaplesala«, je dejala, da omejitve ostajajo le na zunanjih mejah, in sicer omejitve za vstop v državo, vključno z obvezno izolacijo, kar je po besedah premierke odločilno.V skladu z odpravo omejitev socialno distanciranje ni več potrebno, prav tako ni več omejitev v zvezi z javnim zbiranjem in prireditvami, kar pomeni, da se bodo na stadione lahko vrnili tudi navijači.Nova Zelandija že več kot dva tedna ni zabeležila novih primerov okužbe s covidom-19, navaja BBC. Guardian piše, da so v zadnjih desetih dneh v državi zabeležili le eno okužbo, šlo je za gospo v petdesetih letih iz Aucklanda, ki pa v zadnjih 48 urah ni kazala simptomov koronavirusne bolezni in bo zato lahko zapustila izolacijo.»Četudi smo v varnejšem in močnejšem položaju, pot do življenja pred covidom-19 ne bo lahka. Odločnost in osredotočenost, ki smo jo imeli na zdravstveni izziv, bosta zdaj podvržena gospodarski obnovi,« je po poročanju BBC dejala premierka. »Delo v celoti še ni opravljeno, a ne smemo zanikati, da je to mejnik, zato lahko zaključim s preprostimi besedami: 'Hvala, Nova Zelandija'.« Premierka je sicer opozorila, da četudi so za zdaj premagali virus, ta boj ni časovno omejen, ampak gre za trajna prizadevanja, saj se bo država zagotovo ponovno soočila z novimi primeri.Nova Zelandija je karanteno uvedla 25. marca, vzpostavili so tako imenovani štiri stopenjski sistem. Na četrti stopnji je bila zaprta večina podjetij, šole, ljudje pa naj bi ostajali doma. Po več kot petih tednih so aprila šli na tretjo raven, kar je omogočilo ponovno odpiranje trgovin s hrano (za sabo) in nekaterih podjetij. Ker se je število primerov v skupnosti še naprej zmanjševalo, je država sredi maja prešla na drugo raven, danes z odpravo skoraj vseh omejitev na prvo raven.