Nove ameriške milijarde za reševanje gospodarstva

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom. Foto Fabrice Coffrini Afp

New York – ZDA bodo kmalu potrebovale še več denarja za manjša in srednje velika podjetja, finančni ministerz republikanskimi voditelji senata že načrtuje dodatnih 250 milijard dolarjev. V sklopu nedavnega dvobilijonskega rešilnega paketa so tem podjetjem že namenili 350 milijard, zaradi velikih potreb po ohromitvi gospodarstva zaradi covida 19 pa programu grozi hitra izpraznitev.Podjetjem, ki ne bodo odpuščala, bodo posojila odpuščena, zato je program bistven tudi za zaposlene, ki bi se drugače brez sredstev znašli na cesti. Enkratno plačilo v višini 1200 dolarjev za vsakega odraslega Američana z nižjimi dohodki in 500 dolarjev za vsakega otroka ne bi zadostovalo za premostitev zdravstveno povzročene gospodarske krize. V minulih dveh tednih je za nadomestilo za brezposelnost zaprosilo deset milijonov Američanov.Republikanski senatni prvaknaj bi novi rešilni paket predstavil še ta teden, začela so se tudi že pogajanja z demokratsko manjšino. Kongresni demokrati tudi sami napovedujejo nove ukrepe za pomoč prebivalstvu in podjetjem, a so med velikima ameriškima političnima strankama pomembne razlike. Demokrati bi radi še višja nadomestila za brezposelne zaradi koronavirusa od sedanjih šesto dolarjev na teden v prihodnjih štirih mesecih, republikanci opozarjajo na težave za gospodarsko normalizacijo, ko jo bo dovoljeval zdravstveni položaj. Marsikomu se zaradi radodarnih nadomestil ne bo izplačalo delati.Manj sporov bo morda prinesla demokratska zahteva po dodatkih za zdravstvene delavce, prodajalce živil, zaposlene v javnem promeru in vse druge, ki v teh časih državo držijo pokonci. Vsaj nekateri od ameriških herojev, ki jim te dni vsak veče ploskajo milijoni, se pritožujejo nad nezadostno zaščito pred okužbo. Po smrti več kolegov ponekod demonstrirajo zaposleni iz trgovinske verige Whole Foods magnataKriza zaradi covida 19 napoveduje tudi trenja med Washingtonom in Svetovno zdravstveno organizacijo. Predsednikje v torek napovedal razmislek o financiranju »pro-kitajske« WHO, ki se je v krizi zaradi covida 19 motila o marsičem, in morda zamrznitev ameriškega prispevka. Voditelji ženevske organizacije so med drugim obsodili njegovo prepoved prihodov s Kitajske konec januarja, predsednikovi zdravstveniki strokovnjaki pa so že prej preveč optimističnim ocenam te organizacije - skupaj s kitajskim prikrivanjem pravih razsežnosti epidemije - pripisovali vpliv na njihove ocene širjenja bolezni. ZDA so največja plačnica WHO, skupaj s posebnimi prispevki za posamezne projekte skrbijo za skoraj četrtino proračuna te agencije Združenih narodov.