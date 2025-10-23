Nove ameriške sankcije za rusko proizvodnjo nafte in plina

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump ima očitno dovolj ruske nepripravljenosti na končanje vojne v Ukrajini. Njegovo finančno ministrstvo je energetskima velikanoma Rosneft in Lukoil, ki veljata za finančni vir kremeljskega vojaškega stroja, naznanilo resne sankcije. Republikanski prvak upa, da bo ta udarec ruskega predsednika Vladimirja Putina prepričal h končanju vojne, potem ko je zaradi pomanjkanja pripravljenosti že preklical srečanje z njim v Budimpešti. Ali Washington tolerira tudi zahodno oboroževanje Ukrajine z izstrelki, kli lahko zadenejo globoko v Rusijo?