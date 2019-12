FOTO:Nove etape ameriške politične tragedije

Demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Foto Yuri Gripas Reuters

Kdo je večji prevarant

Kdo je vplival na ameriške volitve, Rusija ali Ukrajina?

Predsednika Zelensky in Putin s francoskim kolegom Macronom. Foto Alexey Nikolsky Afp

Ameriški predsednik Donald Trump. Foto Brendan Smialowski Afp

New York – Z obtožnico proti­ republikanskemu predsedniku­ ZDA so kongresni demokrati­ ­naredili vse, kar so lahko, a ni videti, da bo to dovolj za razrešitev. Glasovanju v predstavniškem domu bo sledil proces v senatu, za tamkajšnjo republikansko večino pa je edino vprašanje, ali bodo obtožnico takoj zavrnili ali bodo postavili na zatožno klop ­dosedanje Trumpove tožnike.Kongresni demokrati s predsed­nico predstavniškega domana čelu ne dvomijo: Donald Trump je v Ukrajini in drugje svoje politične interese postavljal nad državne ter oviral preiskavo, zato si zasluži razrešitev. Republikanci podobno soglasno zavračajo obtožbe ter pripisujejo krivdo za vse težave demokratom, ki po njihovem prepričanju nikoli niso sprejeli Trumpove zmage na ­zadnjih volitvah.Poudarjajo, da v obtožnici ni več besede o razvpitem quid pro quo, podkupovanju ali izsiljevanju, kar so predsedniku očitali po njegovem julijskem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom. Poleg tega večina Američanov, čeprav majhna, nasprotuje razrešitvi sedanjega predsednika, zato se bodo politični spopadi nadaljevali. Procesu odstavitve se pridružujejo preiskave prejšnjih poskusov obračuna z newyorš­kim nepremičninskim magnatom s strupenim jezikom, vse do razvpitega dosjeja z domnevnimi dokazi Trumpovega razvrata v Moskvi.Dosjeja britanskega obveščevalca, ki je prispeval k obveščevalnemu nadzoru članov Trumpove predvolilne kampanje, ni mogel dokazati že posebni preiskovalec. Ko se je razvedelo, da je dosje plačevala predvolilna kampanja tedanje demokratske predsedniške kandidatke, so bile neizbežne tudi preiskave tega dogajanja.Pravkar objavljena preiskava generalnega inšpektorja pravosodnega ministrstvani pokazala političnih predsodkov ali namernega zavajanja vodstva FBI pod demokrats­kim predsednikom, zaradi vrste resnih napak sta takšnemu sklepu nasprotovala pravosodni ministerter tožilec. Ta naj bi končal kriminalno preiskavo v prvi polovici prihodnjega leta.Ameriška politika in volivci bodo še naprej prezaposleni z vprašanjem, ali je večji prevarant republikanski predsednik države ali njegovi demokratski kritiki z nekdanjim podpredsednikomvred, o katerem se je Trump pogovarjal z Zelenskim. Po republikanski teoriji zarote je sedanji demokratski predsedniški kandidat ščitil pred preiskavami dvomljivega ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina, v upravnem odboru katerega je sedel njegov sin Hunter. Demokrati so zatrdili, da oče in sin Biden nista naredila nič narobe.Med takšnim medsebojnim zmerjanjem s korupcijo se hitro spreminjajo razmerja v svetu in vloga ZDA v njej. Če še ni mogoče napovedovati, kako bo Trumpova doktrina »najprej Amerika!« spremenila strateška razmerja, pa so kongresni demokrati po objavi obtožnice soglašali s prenovljenim trgovinskim sporazumom z Mehiko in Kanado, potem ko so dosegli izboljšanje delavskih pravic.