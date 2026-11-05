Nove grožnje z bombami na letih: letalo iz Dublina preusmerili v Francijo

V Evropi so danes znova zaznali več groženj z bombami na potniških letalih. Letalo irskega prevoznika Aer Lingus, ki je bilo na poti iz Dublina v Rim, so preusmerili v Francijo, kjer je varno pristalo ob spremstvu vojaških letal. Grožnje so prejeli tudi za več letov proti Italiji in Bolgariji.

Airbus, ki je letel iz Dublina proti Rimu, so po prejemu obvestila o domnevni bombni grožnji preusmerili na francosko vojaško letališče Évreux. Francosko letalstvo je v zrak poslalo vojaška letala, ki so spremljala potniško letalo.

Francoski premier Sébastien Lecornu je sporočil: »Letalo je varno pristalo v Évreuxu. Vseh 151 potnikov in šest članov posadke je na varnem, na kraju dogodka pa so že ekipe za odstranjevanje eksplozivnih sredstev.« Na kraju so posredovale tudi ekipe za odstranjevanje eksplozivnih sredstev.

Grožnje tudi na letih proti Italiji in Bolgariji

O grožnjah z bombami so poročali tudi italijanski mediji. Tarča sta bila menda dva leta, povezana z Rimom in Milanom. Letalo iz Helsinkov proti Rimu je varno pristalo ob spremstvu italijanskih vojaških letal.

Po podatkih spletne strani Flightradar24 so bile motnje tudi na rimskem letališču Fiumicino, od koder letala začasno niso vzletala. Razlog za prekinitev prometa za zdaj ni znan.

Bolgarske oblasti so medtem sporočile, da so grožnje z bombo prejeli za tri lete družbe Ryanair, namenjene v Sofijo. Letali iz Københavna in Madrida sta pristali v bolgarski prestolnici, letalo iz Londona pa so preusmerili v Plovdiv.

Četrtkovi dogodki sledijo podobnemu valu groženj iz torka, ko je bilo tarča približno deset evropskih letov. Zaradi groženj so takrat za kratek čas zaprli letališče v Varšavi, v Rimu pa so morali v zrak poslati vojaška letala.

Britanska vlada je torkove incidente označila za zlonamerne lažne grožnje.

Za zdaj ni znano, ali so najnovejše grožnje med seboj povezane, prav tako oblasti še niso potrdile, da bi na katerem od letal našli eksplozivno napravo. Razmere spremljajo pristojne varnostne službe.