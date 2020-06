Nove informacije o osumljencu, povezanem z izginotjem Madeleine McCann

Marca lani je na Netflixu izšla dokumentarna serija o primeru. FOTO: Andrew Winning/Reuters

Madeleine McCann. FOTO: Metropolitan Police

Trinjast let

– 3. maj 2007 ob 22.00: deklica Madeleine McCann izgine

– september 2007: starša Kate in Gerry uradna osumljenca v zvezi z izginotjem njune hčere

– julij 2008: portugalska policija vodi preiskavo in poleg staršev za uradnega osumljenca razglasi Roberta Murata

– maj 2011: takratni premier David Cameron zaprosi londonsko policijo za pomoč pri preiskavi

– marec 2012: portugalska policija sproži pregled prvotne preiskave

– julij 2013: Scotland Yard sporoči, da imajo nove dokaze in priče, odprejo novo uradno preiskavo o Madeleininem izginotju

– oktober 2013: detektivi na Portugalskem ponovno odprejo preiskavo, pri čemer se sklicujejo na nove dokaze

– april 2017: edini štirje uradni osumljenci, ki jih preiskuje policija, so izključeni iz preiskave

– november 2018: dodeljenih je dodatnih 175.000 evrov za nadaljevanje preiskave; to je zadnja v seriji šestmesečnih podaljšanj

– marec 2019 je na Netflixu izšla dokumentarna serija o primeru

– junij 2020: 43-letni nemški zapornik postane nov osumljenec

Zdi se, da se primer ugrabitve deklicena Portugalskem pred trinajstimi leti morda počasi le razpleta. Po tem, ko je britanska policija v začetku meseca objavila , da je novi osumljenec dekličine ugrabitve 43-letni Nemec, ki se je usodnega dne nahajal v neposredni bližini, trenutno pa prestaja zaporno kazen v Nemčiji, se je policiji javilo več kot 270 ljudi z informacijami o tem osumljencu, poroča britanski BBC.Nemec je pred trinajstimi leti na Portugalskem delal kot natakar, ukvarjal pa se je tudi s krajo in preprodajo drog. Trenutno v Nemčiji prestaja zaporno kazen, ker je na Portugalskem leta 2005 posilil 72-letnico.Osumljenca je policija v zvezi s primerom ugrabitve deklice pričela preiskovati že leta 2017, ko jih je njegov prijatelj opozoril na skrb vzbujajoč komentar med tem, ko sta v nekem nemškem baru skupaj gledala televizijsko oddajo ob deseti obletnici ugrabitve.Neuradno naj bi Nemca preiskovali tudi v zvezi z izginotjem pet let stare deklice v Nemčiji iz leta 2015. Nemški tožilec je potrdil, da je osumljenec že bil obsojen tudi zaradi zločinov proti majhnih deklicam.Med tem ko nemška policija osumljenca preiskuje zaradi suma umora, pa britanska policija primer še vedno preiskuje kot iskanje pogrešane osebe, saj dokazov, da bi deklica umrla, ni.Prav zaradi pomanjkanja dokazov policija upa, da bodo po trinajstih letih primer vendarle rešili, če se bodo opogumile in spregovorile morebitne priče, ki bi lahko razkrile še neznane podatke o medijsko najbolj izpostavljenem primeru ugrabitve.