Nove podrobnosti napada na letu FlyDubai: potniki obvladali napadalca

Na letu družbe FlyDubai iz Dubaja v Tel Aviv je v sredo kopilot z nožem napadel kapitana in ga hudo poškodoval. Potniki in člani posadke so napadalca obvladali, dodatna pilota na krovu pa sta prevzela nadzor nad letalom in ga varno pripeljala do savdskega mesta Tabuk. Na krovu je bilo 174 ljudi, večinoma izraelskih državljanov.

Napadenega pilota so identificirali kot indijskega državljana, kapitana Smita Machchharja. Po navedbah indijskega veleposlaništva v Savdski Arabiji je njegovo stanje stabilno, po poročanju Hindustan Timesa pa je po napadu prestal operacijo. Savdsko letališče v Tabuku je sporočilo, da sta zaradi poškodb v bolnišnici končala oba pilota.

Machchhar prihaja iz Mumbaja, pred prihodom v Flydubai pa je več kot 11 let delal pri indijski letalski družbi SpiceJet, poroča Reuters.

Indijski pilot Smit Machchhar, ki sta ga voditelja Izraela in Indije pozdravila kot junaka, ker je rešil potnike, potem ko ga je v sredo zabodel njegov kolega pri domnevnem poskusu strmoglavljenja letala. FOTO: Reuters

Pilot kljub hudim poškodbam odprl vrata kabine

Nove podrobnosti razkrivajo, kako so potniki po napadu vstopili v pilotsko kabino. Machchhar je po napadu hudo poškodovan in krvav ležal na tleh, vendar mu je uspelo odpreti vrata. Potniki so nato zagledali napadalca pri komandni plošči, kjer naj bi udarjal po njej in poskušal onesposobiti sisteme letala, navaja Reuters.

Po besedah zobozdravnika Šote Musaevа, ki je bil med potniki, je Machchhar izgubil veliko krvi in imel številne poškodbe po glavi in rokah. Musaev je po obvladanju napadalca ranjenemu kapitanu tudi pomagal in ga oskrbel, poroča CNN.

Eden od potnikov, Janiv Hajun, je napadalca zgrabil za vrat in ga skupaj z drugimi potniki odvlekel iz pilotske kabine. Za kratek čas je prevzel tudi krmiljenje letala. Povedal je, da se je letalo po njegovem posredovanju začelo izravnavati, nato pa je nadzor prevzel eden od drugih pilotov.

Janiv Hajun, eden od moških, ki so pomagali onesposobiti napadalca na letalu. FOTO: Ammar Awa/Reuters

Med potniki sta bila namreč tudi dva dodatna pilota FlyDubaia. Po obvladanju napadalca sta prevzela upravljanje letala in z njim varno pristala v Tabuku, poroča CNN.

Musaev je povedal tudi, da so napadalca zvezali z vezicami in kabli slušalk. Potniki so po pristanku opisovali zelo travmatično izkušnjo, nekateri pa so med nenadnim spuščanjem letala mislili, da bodo umrli.

Napadalca še vedno zaslišujejo

Savdske oblasti so po pristanku aretirale napadalca in ga zaslišujejo. Izraelski predstavniki so povedali, da gre za državljana Omana, vendar njegova identiteta javnosti še ni znana. Prav tako še ni jasno, kakšen je bil njegov motiv in kako je orožje prišlo na letalo.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je incident označil za poskus džihadističnega terorističnega napada. Oblasti za zdaj niso predstavile dokazov, ki bi potrdili motiv ali povezavo napadalca s katero od terorističnih organizacij.

Premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je za ugotavljanje ozadja incidenta še prezgodaj. Na vprašanje o morebitni vpletenosti Irana je odgovoril, da za zdaj ni mogoče vedeti, kdo je stal za napadom.

Potniki s prej preusmerjenega leta FlyDubai po pristanku na izraelskem letališču FOTO: Jack Guez/AFP

FlyDubai je prav tako sporočil, da vzrok in motiv ostajata neznana, ter opozoril pred prehitrimi sklepi.

Izraelske oblasti bodo poleg dogajanja v pilotski kabini preverjale tudi, kako je bilo mogoče odpreti vrata kabine, kako je orožje prišlo na letalo ter kakšna sta bila zdravstveno stanje in usposobljenost pilotov. Preiskovalci bodo med drugim pregledali podatke iz zapisovalnika leta in snemalnika zvoka v pilotski kabini ter zaslišali člane posadke, dodatna pilota in potnike, poroča CNN.

V preiskavo so vključene različne izraelske institucije, med njimi notranja varnostna služba Šin Bet, Mosad, vojska in ministrstvo za promet. Posebej preverjajo tudi, zakaj je bil med člani posadke pilot iz Omana, države, ki z Izraelom nima diplomatskih odnosov.

Netanjahu je povedal, da Izrael pred incidentom ni dobil nobenega opozorila ali obveščevalnih podatkov, ki bi nakazovali na nevarnost. Savdske oblasti bodo napadalca zaslišale, Netanjahu pa pričakuje, da ga bodo pozneje odpeljali v Združene arabske emirate, kjer je letalo začelo pot. Izrael bi po njegovih besedah lahko sodeloval pri nadaljnji preiskavi.

Po pristanku še en potnik v bolnišnico

Potniki so se v Izrael vrnili z nadomestnim letalom, ki ga je FlyDubai poslal v Tabuk. Ob prihodu na letališče Ben Gurion so jih napotili v poseben sprejemni prostor, kjer so jih pregledale zdravstvene ekipe.

Potniki na letališču Tabuk, potem ko je bilo letalo FlyDubai, ki je bilo iz Združenih arabskih emiratov namenjeno v Izrael, preusmerjeno v Saudsko Arabijo zaradi oddajanja signalov za nujne primere. FOTO: Reuters

V bolnišnico so odpeljali tudi 50-letnega potnika s poškodbo zgornjega dela telesa. Po navedbah izraelske uprave za letališča je bil lažje poškodovan, poroča CNN.

Incident je že prinesel tudi nove varnostne ukrepe. Izrael namerava zaostriti preverjanje pilotov, ki letijo v državo, vključno s preverjanjem njihove identitete in dodatnimi varnostnimi pregledi. FlyDubai je medtem začasno prekinil polete v Izrael in iz njega, medtem ko poteka preiskava.

O dogodku sta se pogovarjala tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar in zunanji minister Združenih arabskih emiratov Abdulah bin Zajed Al Nahjan. Po navedbah izraelskega zunanjega ministrstva sta izrazila pripravljenost za sodelovanje proti »ekstremističnim elementom«, ki bi lahko ogrozili varnost in stabilnost v regiji.

Preiskava mora zdaj predvsem pojasniti okoliščine napada, motiv kopilota ter kako je lahko izvedel napad in prevzel nadzor nad letalom.