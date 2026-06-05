Najmlajša žrtev hude letalske nesreče v Medulinu 40-letnik

Na območju Medulina v hrvaški Istri je včeraj dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Občinsko državno tožilstvo v Pulju je potrdilo, da so v nesreči umrli štirje avstrijski državljani, rojeni leta 1978, 1968, 1986 in 1961. Identitete žrtev še niso uradno objavili, vendar gre po razpoložljivih informacijah za prebivalce Tirolske, je poročal portal Glas Istre.

Odrejen je bil pregled in obdukcija teles pokojnih, izvajajo pa se tudi nadaljnji ukrepi in dejanja za ugotovitev vseh relevantnih okoliščin dogodka, je sporočilo tožilstvo.

Po poročanju lokalnih medijev je let iz Lienza do Medulina trajal približno 55 minut in je potekal brez težav. Pilot se je še isti dan nameraval vrniti v Avstrijo.

Letalo je strmoglavilo na območju Campanoža, nedaleč od medulinskega letališča. Zaradi značilnosti manjših letal, ki nimajo črnih skrinjic, bo preiskava trajala več mesecev, predhodno poročilo pa naj bi bilo pripravljeno v približno 30 dneh.

To je ena najhujših letalskih nesreč v istrski regiji v zadnjih letih. Pred tremi leti je na letališču v Pulju strmoglavilo manjše letalo, pri čemer sta umrli dve osebi. Pred 13 leti pa sta prav tako umrli dve osebi, ko je manjše letalo strmoglavilo v morje blizu Medulina.

Okoliščine nesreče preiskuje Agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu.