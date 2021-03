Nove smrtne žrtve na protestih v Burmi

Vojaška hunta je 1. februarja aretirala politično vodstvo države, ljudje pa so zdaj na ulicah, ker nasprotujejo vojaškemu udaru.

Na protestih proti vojaškemu udaru v Burmi so danes znova izbruhnili spopadi med varnostnimi silami in protestniki. Pripadniki varnostnih sil so streljali na protestnike, pri čemer jih je več umrlo. V več mestih, med drugim v Rangunu in Mandalaju, se je danes znova zbralo na tisoče ljudi, ki nasprotujejo vojaškemu udaru, do katerega je prišlo v začetku februarja. Ponekod pa so varnostne sile znova odgovorile s silo.Stanje je precej napeto. V Rangunu je policija obkolila več sto miroljubnih protestnikov in jim ne pusti zapustiti območja. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, jih je najmanj 200. Zaskrbljenost glede njihove nadaljnje usode pa so izrazili Združeni narodi. Na območju je namreč slišati tudi strele.Protestniki so se zbrali tudi v mestu Myitkyina na severu države, kjer je policija uporabila solzivec in streljala na protestnike. »Bilo nas je okoli 400, ko je policija nenadoma začela streljati,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal eden od aktivistov. »Dva moška sta podlegla strelnim ranam, še trije pa so bili hudo ranjeni,« je povedal in dodal, da sta bila protestnika ubita pred cerkvijo.Smrt dveh protestnikov in tri ranjene, med katerimi je bila tudi ženska, je potrdil tudi eden od reševalcev.V mestu Pyapon, ki leži južno od Ranguna, pa je bil 30-letnik ustreljen v trebuh, zaradi česar je umrl. Še šest drugih protestnikov je bilo ranjenih.Že v nedeljo zvečer je policija streljala tudi na skupino ljudi v mestu Htilin, ki je zahtevala izpustitev aretiranega protestnika. Ubit je bil eden od zbranih protestnikov, še več pa jih je bilo ranjenih, poročajo lokalnim mediji.Strele je bilo v nedeljo zvečer slišati tudi v Rangunu, kjer so varnostne sile ponoči izvedle več racij. Poleg tega so zasedle bolnišnice in univerze. Od tam zaenkrat ni poročil o ranjenih ali mrtvih.Danes sicer po vsej državi poteka tudi stavka, h kateri je pozvalo 18 sindikatov. Banke, trgovine, nakupovalna središča in tudi nekatere tovarne oblačil so tako danes ostali zaprti.»Če bi normalno nadaljevali z gospodarskimi aktivnostmi, (...) bi to koristilo samo vojski, ki zatira energijo burmanskega ljudstva,« so sindikati zapisali v izjavi. »Čas za ukrepanje za zaščito naše demokracije je zdaj,« so pozvali.S stavko želijo okrepiti vpliv gibanja državljanske nepokorščine, v okviru katerega javne uslužbence pozivajo k bojkotu dela pod vladavino vojske. To je že močno prizadelo delo javne uprave. Med drugim prihaja do motenj v delovanju bolnišnic in bank, prazne pa so tudi pisarne ministrstev.Vojaška hunta, ki je 1. februarja aretirala politično vodstvo države, je javnim uslužbencem zagrozila, da bodo danes odpuščeni, če bodo nadaljevali stavko.