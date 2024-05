Nove žrtve, medtem ko se Netanjahu spoprijema z ultimatom v svoji vojni vladi

Medtem ko je izraelski vojni minister Beni Ganc včeraj zagrozil, da bo odstopil, če predsednik vlade Benjamin Netanjahu ne bo sprejel dogovorjenega načrta za povojno Gazo, je izraelska vojska ponoči nadaljevala napade. V begunskem taborišču Nuseirat v osrednjem delu Gaze je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, približno deset jih je umrlo tudi v obstreljevanju mesta Gaza na severu enklave.

Izraelska vlada še naprej zavrača pozive več tisoč protestnikov, ki so tudi v soboto znova zahtevali pogajanja in premirje, ki bi omogočilo vrnitev zajetih talcev, se pa zdi, da je ultimat Benija Ganca zamajal prihodnost izraelske vlade. Kot je napovedal na včerajšnji novinarski konferenci, bo njegova opozicijska stranka Narodna enotnost izstopila iz koalicijske vlade, če načrt za povojno upravljanje ozemlja ne bo strnjen in potrjen do 8. junija.

Konferenca je bila le nekaj ur po tem, ko so izraelske obrambne sile sporočile, da so odkrile truplo še enega talca, 53-letnega Rona Benjamina, ki se je udeležil kolesarjenja blizu meje z Gazo 7. oktobra, ko je napadel Hamas in ji je sledila morija v Gazi. Njegovo truplo so našli skupaj s še tremi drugimi talci, je poročal Guardian.

Član izraelskega vojnega kabineta Beni Ganc v svojem načrtu postavlja v ospredje vrnitev talcev. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Ganc, sicer vojak, velja za Netanjahujevega glavnega političnega tekmeca v Izraelu. Bil je vodilna osebnost v opoziciji, preden se je pridružil vojni vladi, z igranjem dvojne igre pa tudi zdaj vzpostavlja temelje za povojni prevzem oblasti. Kot je poročala Al Džazira, je njegov ultimat poglobil razpoke v izraelski vladi in povečal pritisk na Netanjahuja, ki doživlja kritike tako v domači kot v mednarosni javnosti.

Gančev načrt sicer predvideva izpustitev izraelskih ujetnikov v Gazi, demilitarizacijo ozemlja in oblikovanje mednarodne koalicije z »ameriškimi, evropskimi, arabskimi in palestinskimi elementi«, ki bo nadzirala njene civilne zadeve. Pri tem je ponovil Netanjahujevo stališče, da niti Hamas niti predsednik palestinskih oblasti Mahmud Abas ne moreta vladati Gazi po vojni.

V Gazi je sicer v soboto življenje izgubilo več kot 60 ljudi. Nič bolj mirno ni bilo ponoči; iz več delov enklave, vključno z Rafo, prihajajo tudi poročila o kopenskih operacijah izraelskih sil in spopadih s palestinskimi borci, je povzel STA.