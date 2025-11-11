November ni čas za srbske kulturne prireditve

Ko se v Vukovarju novembra spomin prelamlja z vsakdanom, čas kulturnega programa ni le drobna logistika, temveč preizkus politične zrelosti in občutljivosti skupnosti, ki se 18. novembra zbira v Koloni spomina. Prav zato je ta teden prestavitev razstave »Srbska ženska, junakinja velike vojne« na december več kot protokolaren manever: pokaže, kako hitro se simboli in datumi, teden dni pred osrednjim obeležjem, prevedejo v napetosti, ki odmevajo tudi čez mejo.

Medtem ko premier skuša umirjati ton, Mestna skupščina Zagreba po nujnem postopku obravnava prepoved ustaškega pozdrava, sklicujoč se na Ustavno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice, kar daje institucionalno sidro polemiki, vendar ne razreši vprašanja, kako naj srbska manjšina v takem okviru ohranja svoj kulturni prostor. Kakšne so možne posledice za odnose Zagreb–Beograd in kaj bo decembra drugače, če sploh?