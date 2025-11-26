Lavrov obtožil Evropo, da spodkopava ameriška mirovna prizadevanja

Ukrajina je sporočila, da je z Združenimi državami Amerike dosegla skupno razumevanje glede mirovnega sporazuma, namenjenega končanju vojne z Rusijo, poroča BBC.

Predlog temelji na 28-točkovnem načrtu, ki so ga ZDA prejšnji teden predstavile Kijevu. V objavi na družbenih omrežjih je ameriški predsednik Donald Trump zapisal, da je bil prvotni načrt po njegovih trditvah izboljšan z dodatnimi prispevki obeh strani.

Povedal je, da je svojemu posebnemu odposlancu Stevu Witkoffu naložil, naj se prihodnji teden v Moskvi sreča z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, medtem ko naj bi se ameriški državni sekretar za kopensko vojsko Dan Driscoll ta teden sestal z ukrajinskimi voditelji.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj dejal, da je pripravljen na srečanje s Trumpom, na katerem bi razpravljala o preostalih »občutljivih točkah«, pri čemer njegova administracija cilja na srečanje še pred koncem meseca.

Nekatera vprašanja, glede katerih sta si Rusija in Ukrajina še vedno globoko nasprotujoči, po poročilih ostajajo nerešena, med njimi varnostna jamstva za Kijev in nadzor nad regijami na vzhodu Ukrajine, kjer trenutno potekajo spopadi. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

»Računam na nadaljnje aktivno sodelovanje z ameriško stranjo in s predsednikom Trumpom. Od Amerike je odvisno veliko, saj Rusija največ pozornosti namenja ameriški moči,« je dejal. Dan prej je Volodimir Zelenski povedal, da je bil 28-točkovni načrt okrnjen, nekatere določbe pa odstranjene.

Trump je na družbenih omrežjih zapisal, da se veseli srečanja s predsednikoma Zelenskim in Putinom »kmalu, vendar le, ko bo sporazum za končanje te vojne dokončen ali v svoji zaključni fazi«.

Kasneje je novinarjem povedal, da bi sporazum vključeval ozemeljske koncesije »na obeh straneh« in »poskus urejanja meje«. Ob tem je Trump dejal, da nobeni strani ni postavil datuma za dosego sporazuma.

Rusija zaenkrat še brez odziva

Kremelj je pred tem sporočil, da se v Rusiji pristojni še niso posvetovali o novem osnutku sporazuma, in opozoril, da morda ne bodo sprejeli sprememb iz v prejšnjem tednu predstavljenega načrta.

Medtem ko je Putin dejal, da bi lahko prvotni osnutek predstavljal osnovo za sporazum, je Zelenski odgovoril, da se Ukrajina sooča z izbiro med ohranitvijo ZDA kot partnerja in svojim dostojanstvom. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je bila Moskva naklonjena začetnemu okviru ZDA, vendar bi bila situacija drugačna, če bi prišlo do večjih sprememb. Do včerajšnjega jutra Kremelj novega načrta še ni prejel, je dejal Lavrov in obtožil Evropo, da spodkopava ameriška mirovna prizadevanja.

Ameriški uradniki javno niso komentirali ruskih pomislekov, čeprav so se Driscoll in ruski predstavniki v ponedeljek in torek srečali v Abu Dabiju.

Nekatera vprašanja, glede katerih sta si Rusija in Ukrajina še vedno globoko nasprotujoči, po poročilih ostajajo nerešena, med njimi varnostna jamstva za Kijev in nadzor nad regijami na vzhodu Ukrajine, kjer trenutno potekajo spopadi.

Kljub razmeroma optimističnemu tonu Bele hiše so se evropski voditelji zdeli v dvomih, da bi lahko bil po skoraj štirih letih vojne mir blizu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da ne vidi »nobene ruske želje po premirju«, medtem ko kabinet britanskega premierja opozarja, da je pred nami dolga in težka pot.

Pravno priznanje ozemelj je največje jabolko spora

Varnostna jamstva so le eno od področij, na katerih sta si Moskva in Kijev v sporu. V ponedeljek je Zelenski dejal, da je glavni problem, ki blokira mir, Putinova zahteva po pravnem priznanju ozemelj, ki jih je Rusija zavzela.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj dejal, da je pripravljen na srečanje s Trumpom, na katerem bi razpravljala o preostalih »občutljivih točkah«, pri čemer njegova administracija cilja na srečanje še pred koncem meseca. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Moskva vztraja pri popolnem umiku Ukrajine iz celotnega vzhodnega Donbasa, ki ga sestavljata regiji Doneck in Lugansk. Ruske sile nadzorujejo tudi polotok Krim – ki ga je Rusija aneksirala leta 2014 – ter velike dele dveh drugih regij, Herson in Zaporožje.

Prvotni osnutek je vključeval, da bi Ukrajina pristala na predajo območij, ki jih še vedno nadzoruje, se zavezala, da se ne bo pridružila Natu, in močno zmanjšala velikost svojih oboroženih sil – elementi, ki so odražali ključne zahteve Kremlja.

Medtem ko je Putin dejal, da bi lahko prvotni osnutek predstavljal osnovo za sporazum, je Zelenski odgovoril, da se Ukrajina sooča z izbiro med ohranitvijo ZDA kot partnerja in svojim dostojanstvom. Evropski voditelji so nasprotovali več elementom.

Pred pogovori o načrtu v Ženevi v nedeljo, na katerih so sodelovali ameriški, evropski in ukrajinski uradniki, je moral Marco Rubio javno vztrajati, da ga je sestavila Amerika, potem ko je skupina senatorjev trdila, da jim je povedal, da je načrt dejansko ruski osnutek in ne stališče Bele hiše.

Desettisoče vojakov in tisoče civilistov je bilo ubitih ali ranjenih, milijoni ljudi pa so zbežali iz svojih domov, odkar se je februarja 2022 začela ruska obsežna invazija na Ukrajino. FOTO: Darya Nazarova/AFP

Od takrat sta tako ZDA kot Ukrajina pozdravili napredek pri osnutku. Zelenski je dejal, da predstavlja pravilen pristop po pridobljenih spremembah.

Medtem se boji nadaljujejo. Tako Rusija kot Ukrajina sta sporočili, da so bili v včeraj zvečer izvedeni napadi v Zaporožju.

Ukrajinski regionalni vodja Ivan Fedorov je dejal, da je bilo ranjenih najmanj sedem ljudi, medtem ko je Jevgenij Balicki, Putinov nameščeni guverner, poročal, da je Kijev napadel energetska omrežja na območjih pod ukrajinskim nadzorom, zaradi česar je brez elektrike ostalo do 40.000 ljudi.

Na desettisoče vojakov in na tisoče civilistov je bilo ubitih ali ranjenih, milijoni ljudi pa so zbežali iz svojih domov, odkar se je februarja leta 2022 začela ruska obsežna invazija na Ukrajino.