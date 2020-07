Nove podrobnosti o smrti Georgea Floyda

Novi dokazi so pokazali, da je George Floyd, ki je maja med policijskim postopkom v Minneapolisu umrl zaradi zadušitve , ko je policist skoraj devet minut klečal na njegovem vratu, več kot dvajsetkrat ponovil, da ne more dihati, klical svoje otroke in pokojno mamo ter policistoma dejal, da ga bosta ubila.Prepisi posnetkov telesnih kamer policistov, ki so jih je v torek na sodišču v zvezni državi Minnesota vložili odvetniki, enega od policistov, ki so sodelovali pri aretaciji, so razkrili, da je Floyd več kot dvajsetkrat ponovil, da ne more dihati, eden od policistov pa mu je dejal, naj neha vpiti.Iz posnetkov je slišati policista, ki mu prigovarjata, naj se sprosti in da mu gre dobro. Ko je Floyd vztrajal, da ga bosta ubila, je policistzavpil: »Potem nehaj vpiti, za to potrebuješ veliko kisika.«Ko so ga policisti aretirali, jih je Floyd prosil, naj ga ne zaprejo v avto, ker da je klastrofobičen. Kasneje je, sodeč po prepisih, dejal: »Mama, rad te imam. Povej mojim otrokom, da jih imam rad. Mrtev sem.« Sodeč po zapisih so bile Floydove zadnje besede: »Ubila me bosta. Ubila me bosta. Ne morem dihati.«Prepis posnetkov so odvetniki sodišču predložil v torek. Štirim policistom, ki so sodelovali pri Floydovi aretaciji in so bili dan po njegovi smrti odpuščeni iz policijskih vrst v Minneapolisu ter obtoženi za umor, grozi do 40 let zapora. Chauvin, ki je klečal na vratu 46-letnika, se sooča z obtožbami umora druge in tretje stopnje Smrt temnopoltega osumljenca Georgea Floyda med poskusom aretacije v Minneapolisu je sprožila val proterstov proti sistemskemu rasizmu in policijski brutalnosti v ZDA, ter spodbudila proteste tudi drugod po svetu