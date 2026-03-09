Novi dokumenti o domnevnem napadu Trumpa na mladoletnico

New York Post in drugi mediji v ZDA so konec tedna objavili dodatne dokumente iz dosjejev spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina o domnevnem spolnem napadu Donalda Trumpa na mladoletnico v 80. letih minulega stoletja. Glede na njihovo vsebino je FBI prijavo napada domnevne žrtve ocenil kot verodostojno.

Vir na ministrstvu za pravosodje je za časopis Miami Herald povedal, da agenti zveznega preiskovalnega urada (FBI) domnevne žrtve leta 2019 ne bi štirikrat zaslišali, če bi njeno prijavo napada ocenili kot neverodostojno. Kot poroča, se ženska glede na objavljene dokumente ni odločila za kazensko ovadbo, ker se je zavedala, da so zločini zastarali, prav tako pa se je bala posledic.

Trump v povezavi z Epsteinovimi dosjeji doslej še ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja. FOTO: Reuters

Trumpa, ki v povezavi z Epsteinovimi dosjeji doslej ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja, je obtožila, da jo je sredi 80. let prejšnjega stoletja napadel, vlekel za lase, udaril po glavi in silil v oralni spolni odnos, zaradi česar ga je ugriznila v penis.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je za novičarski portal Daily Beast povedala, da so obtožbe, ki da jih je podala motena ženska, povsem neutemeljene.

New York Post in Courier iz Južne Karoline medtem poročata, da je ženska agentom FBI podala podrobnosti o svojem družinskem ozadju in pravni zgodovini, ki jih je Courier preveril kot resnične.

Agentom FBI naj bi povedala tudi, da jo je Epstein začel zlorabljati in prodajati več moškim, ko je bila stara med 13 in 15 let. Pri tem naj bi jo izsiljeval z golimi fotografijami in ji grozil, da bo policiji prijavil, da je njena mama delodajalcu ukradla 22.000 dolarjev.

V javni bazi podatkov še vedno manjka 37 strani dokumentov iz Epsteinovih dosjejev. Ministrstvo za pravosodje je te dokumente sprva v celoti umaknilo iz baze podatkov, ki jo je moralo objaviti v skladu z zakonom, ki ga je podpisal Trump, navaja New York Post.

Nadzorni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je zaradi počasne in pomanjkljive objave na zaslišanje poklical pravosodno ministrico Pam Bondi.