Novi dokumenti odkrivajo vlogo Kitajske pri razvoju ruskih dronov

Kitajski strokovnjaki za drone so od drugega četrtletja lani večkrat obiskali Rusijo, kjer naj bi, kot navaja Reuters, pri državnem proizvajalcu orožja IEMZ Kupol sodelovali pri razvoju vojaških dronov.

Po dokumentih in izjavah evropskih varnostnih virov je Kupol ob tem prejemal kitajske napadalne in nadzorne drone po ruskem posredniku. Lani je, s pomočjo kitajskih strokovnjakov, razvil nov dron garpiya-3, ki je ključnega pomena za rusko vojno v Ukrajini, navaja Reuters.

Dokumenti kažejo, da je Kupol lani prejel več kot ducat enosmernih napadalnih dronov kitajskega proizvajalca Sichuan AEE, ki jih je dobavila ruska nabavna družba TSK Vektor, podvržena ameriškim in evropskim sankcijam. Garpiyas, po vzoru iranskega drona Shahed, lahko letijo na predprogramirane cilje in eksplodirajo ob trku; po podatkih Kijeva se jih v Ukrajini uporablja okoli 500 na mesec.

Strokovnjaki iz Kitajske so pri Kupolu sestavljali drone, usposabljali osebje in sodelovali pri testnih poletih v Chebarkulu. Dokumenti kažejo, da so bili vključeni tudi pri izboljšavah dronov ​ A200 z opremo proti motnjam ter pri novih modelih, kot je GA-21, predelan shahed-107 za nadzor ali napad.

Poleg Sichuana AEE je Kupol sodeloval tudi s kitajskim podjetjem Hunan Haotianyi, proizvajalcem dronov VTOL za nadzor, obveščevalne in napadalne naloge. Kitajska je sodelovanje zanikala, ministrstvo za zunanje zadeve pa je poudarilo, da Peking ne dobavlja smrtonosnega orožja v Ukrajino in strogo nadzoruje izvoz dvojne uporabe, vključno z droni.

Evropski varnostni viri ocenjujejo, da kitajsko sodelovanje kaže na poglabljanje vezi med Kupolom in kitajskimi podjetji pri razvoju dronov, ki so za Rusijo postali strateško pomembni. Navajajo tudi, da je GA-21 različica iranskega drona shahed-107, ki ga je mogoče uporabiti za nadzor ali napad.