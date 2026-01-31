Epsteinovi dokumenti: Bill Gates jezno zanikal, da bi ga Rusinje okužile

Bill Gates je obžaloval prijateljstvo z obsojenim pedofilom, ki je leta 2019 umrl v newyorškem zaporu. Mnogi še vedno ne verjamejo, da je bil samomor. Zaradi okrog 180 tisoč dokumentov in 2000 fotografij je na tankem ledu tudi nekdanja odvetnica demokratskega predsednika Baracka Obame Kathryn Ruemmler. Zdaj v vodstvu finančne ustanove Goldman Sachs je »čudovitemu Jeffreyu« pisala slavospeve leta po njegovi zaporni kazni zaradi navajanja mladoletnice k prostituciji.

Pri Goldman Sachsu zdaj govorijo o poslovnih odnosih. V zdaj objavljeni korespondenci pa jo je pozival k pogovoru s »šefom« Obamo, Ruemmlerjeva je odgovorila, da se morata na to dobro pripraviti. Epstein je soglašal in navedel ljudi, s katerimi naj bi se srečal v prihodnjih dneh: nekdanji finančni minister Larry Summers, nekdanji britanski premier Gordon Brown, poslovnež Leon Black, tehnološki mogul Peter Thiel in »Woody«. Epsteinovo omenjanje seveda še ne pomeni, da so ljudje tudi res prestopali zakon. In res je osemnajst nekdanjih žrtev zločinskega pedofila najnovejša razkritja obsodilo kot nepopolna in zanje škodljiva.