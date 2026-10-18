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    Novi iranski obrambni minister svari ZDA pred povračilnimi napadi

    Iranski parlament je potrdil Mehrdada Aklagija za ministra. Čeprav nima vojaškega čina, ima Aklagi za seboj 42 let dela na iranskem obrambnem ministrstvu.
    Novi iranski obrambni minister Mehrdad Aklagi je Washington posvaril, da bodo v primeru ponovnega ameriškega napada na Iran ZDA in njene zaveznice v regiji utrpele ogromno škodo. FOTO: Kurdistan24
    Galerija
    Novi iranski obrambni minister Mehrdad Aklagi je Washington posvaril, da bodo v primeru ponovnega ameriškega napada na Iran ZDA in njene zaveznice v regiji utrpele ogromno škodo. FOTO: Kurdistan24
    STA
    18. 10. 2026 | 13:50
    2:25
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    Iranski parlament je v nedeljo potrdil Mehrdada Aklagija za novega obrambnega ministra, ki je po imenovanju Washington posvaril, da bodo v primeru ponovnega ameriškega napada na Iran ZDA in njene zaveznice v regiji utrpele ogromno škodo. Na položaju je nasledil Aziza Nasirzadeha, ki so ga ZDA ubile prvi dan spopadov med državama 28. februarja.

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    ZDA razmišljajo o uporabi »matere vseh bomb«

    Za Aklagija je glasovalo 237 od skupno 277 poslancev, ki so oddali glasove, je navedbe iranske vlade povzela iranska državna televizija. »Ljudje so lahko prepričani, da si nas najverjetneje ne bodo upali napasti,« je po potrditvi v parlamentu novinarjem dejal novi obrambni minister. »Če to storijo, bodo sami in celotna regija utrpeli ogromno škodo,« je dodal.

    Aklagi je na položaj prišel skoraj osem mesecev po začetku konflikta, ki so ga sprožili napadi ZDA in Izraela. Njegov predhodnik Nasirzadeh je bil ubit 28. februarja v napadu na kompleks, v katerem so bili tudi nekdanji vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei in številni visoki vojaški poveljniki, navaja AFP.

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    Objava politično občutljivega poročila o napadu na šolo šele po volitvah

    Pred glasovanjem je Aklagi dejal, da bo vodenje obrambnega ministrstva prevzel v občutljivem obdobju. Poudaril je, da obramba države v takšnih razmerah zahteva natančno razumevanje razmer, prepoznavanje ključnih dejavnikov in pripravljenost na različne možne scenarije.

    Čeprav nima vojaškega čina, ima Aklagi za seboj 42 let dela na iranskem obrambnem ministrstvu. Od leta 2013 je vodil iransko organizacijo obrambne industrije, ki je državni proizvajalec orožja. Združeni narodi so ga leta 2007 sankcionirali zaradi domnevne vpletenosti v dejavnosti, povezane z jedrskim programom ali razvojem balističnih raket, še poroča AFP.

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