Novi koronavirus pri sosedih terjal četrto žrtev

Sredi dneva bo potekala seja sekretariata Sveta za nacionalno varnost, na kateri se bodo seznanili z razmerami v zvezi s širjenjem koronavirusa ter o pripravljenosti Slovenije na morebiten pojav virusa pri nas. Predstavniki ministrstva za zdravje pa bodo danes ob 15. uri dali izjavo za medije glede aktualnega dogajanja v zvezi z novim koronavirusom, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.



Okuženi v izolacijo blizu slovenske meje

Zaskrbljenost zaradi hitrega širjenja virusa na severu Italije je sicer v nedeljo že vodila v zastoj železniškega prometa na meji med Italijo in Avstrijo. FOTO: Johann Groder/AFP

Na Kitajskem preložili ljudski kongres

Število okuženih v Italiji, kjer je žarišče novega koronavirusa sars-cov-2 na evropskih tleh, se je število okuženih povzpelo na 212. Virus je doslej zahteval štiri življenja . Zadnja žrtev naj bi bil 84-letni moški z območja Bergama, ki so ga hospitalizirali zaradi preteklih bolezni, poroča La Repubblica.Od danes do 1. marca izredni ukrepi za zajezitev koronairusa veljajo tudi v Furlaniji - Julijski krajini (FJK). Zaprti so vrtci, osnovne in srednje šole ter muzeji in kulturne ustanove, kulturne, športne in verske prireditve so odpovedane. Ukrepi v FJK so podobni tistim, ki so jih v prejšnjih dneh že uvedli v Benečiji, Emiliji - Romanji, Lombardiji in Piemontu. V FJK so jih uvedli, čeprav do danes še niso zabeležili primera okužbe z novim koronavirusom.Po poročanju italijanske radiotelevizije Rai bodo v FJK morebitne okužene z novim koronavirusom namestili v vojašnico pri Lazaretu blizu meje s Slovenijo in ter na gradu v Tricesimu blizu Vidma. V tej italijanski deželi nadzirajo stanje 20 ljudi, pri katerih so sumili na okužbo. Vsi dosedanji testi so bili negativni.Predsednik dežele FJKin italijanski minister za zdravjesta odlok o uvedbi izrednih ukrepov v FJK podpisala v nedeljo zvečer.V Benetkah so danes zaprti številni muzeji, operna hiša Fenice ter bazilika svetega Marka. Beneške vodne taksije pa posebej razkužujejo.Spomnimo, v več krajih v severnoitalijanskih regijah Veneto in Lombardija je v štirinajstdnevni preventivni karanteni več kot 50.000 ljudi. Vrata šol in podjetji so danes ostala zaprta tudi ponekod zunaj mest, v katerih so uvedli karanteno. Zaradi strahu pred širjenjem koronavirusa so na mejnem prehodu Brenner začasno ustavili vlak, ki je potoval iz Benetk v München, poroča tiskovna agencija Reuters. Vlak s 300 potniki je pot nadaljeval po tem, ko se je izkazalo, da potnici z vročino in kašljem nista okuženi z novim koronavirusom.V Avstriji bo danes zasedal tudi posebni vladni štab z udeležbo zdravstvenega ministrstva in predstavnikov zveznih dežel, ki bo razpravljal o trenutnem stanju glede širjenja koronavirusa in sprejel morebitne odločitve. Te so po besedah notranjega ministra Karla Nehammerja odvisne od ocene strokovnjakov. Avstrijske varnostne oblasti sicer razmere obravnavajo zelo resno, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še dejal Nehammer.Pojavlja se celo ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo, a kot je pozno v nedeljo menil avstrijski zdravstveni minister Rudolf Anschober, to zaenkrat še ni potrebno.Na Kitajskem, kjer je izbruhnil novi koronavirus sars-cov-2, je število okuženih preseglo 77.150. Prav tako so potrdili več kot 2500 smrtnih žrtev. V mestu Wuhan, kjer je virus prvotno izbruhnil, so sicer nekoliko sprostili pogoje karantene in odhod iz mesta dovolili osebam, ki niso prebivalci mesta, ne kažejo nobenih simptomov okužbe in niso bili v stiku z obolelimi.Na Kitajskem so zaradi izbruha novega koronavirusa preložili letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, ki bi se moralo začeti marca. O novem datumu začetka zasedanja bo odločil stalni odbor ljudskega kongresa. Zasedanje so preložili prvič po 35 letih, poročajo tuje tiskovne agencije.Kot smo že poročali, se je novi koronavirus razširil v 129 držav; največ okuženih zunaj Kitajske so obravnavali v Južni Koreji, od koder poročajo o 161 novih primerih okužbe. Skupno je v Južni Koreji okuženih več kot 760 ljudi, bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, pa je doslej zahtevala sedem življenj. Južnokorejski razvijalci spletnih aplikacij so, tako Reuters, razvili aplikacijo, ki uporabnikom prikazuje lokacije, kjer so (bili) okuženi.O več smrtnih žrtvah poročajo iz Irana, kjer je sars-cov-2 zahteval osem življenj, okuženih pa je nekaj več kot štirideset ljudi.