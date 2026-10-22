Novi krog kadrovske in politične trgovine v evropskem parlamentu

V evropskem parlamentu se s približevanjem polovice mandata začenja nov krog političnega trgovanja. V ospredju niso le kadrovske razdelitve, ampak tudi vprašanje, ali bo EPP pri sprejemanju zakonodaje še naprej občasno iskala podporo na desnici – tudi pri skrajnih strankah.

»Za tretji mandat Metsole, ki bi bil brez precedensa, bodo morali nekaj vrniti v zameno za podporo,« je glede pričakovanj od EPP slišati iz socialističnega tabora. Zanje je trn v peti, da se je EPP večkrat povezala z bolj desnimi strankami, da bi v parlamentu izsilile sprejetje katere od kočljivih odločitev,