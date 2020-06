Novi namigi v primeru Madeleine McCann

Hiša v Lagosu na Portugalskem, iz katere je izginila tedaj triletna deklica. FOTO: Carlos Costa/Afp

Britanska policija je prejela kakih 400 novih namigov v primeru izginotja Madeleine McCann , ki je kot triletna deklica leta 2007 izginila iz apartmaja v portugalskem kraju Praia de Luz. Zadevo še vedno vodijo kot primer izginotja. »Nobenega trdnega dokaza ni, da je Madeleine živa ali mrtva,« so danes povedali pri britanski policiji.Na poziv javnosti, ki so ga objavili v četrtek, so prejeli okoli 400 obvestil, tako po telefonu kot prek elektronske pošte.Nemški preiskovalci domnevajo, da je deklica mrtva. Pred dnevi so v zvezi s tem uvedli preiskavo proti 43-letnemu Nemcu, ki trenutno prestaja dolgoletno zaporno kazen v Kielu in je bil v preteklosti že večkrat kaznovan zaradi spolnih napadov, tudi na otroke.Po sobotnem poročanju tabloida Sun ga je prepoznala ena od britanskih prič. Preiskovalcem naj bi povedala, da ga je videla v bližini apartmaja družine McCann na Portugalskem. Po njenih besedah se je zelo nenavadno obnašal. O njem je govorila že nekaj ur po izginotju Madeleine, ko so ji zdaj pokazali fotografijo osumljenega Nemca, pa je potrdila: »Tega moškega sem videla.«Nemška policija naj bi ga povezala z izginotjem Madeleine, potem ko se je s tem »pohvalil« kolegu v gostilni, medtem ko so na televiziji predvajali dokumentarec ob desetletnici izginotja deklice, je še pisal Sun.Po poročanju medijev gre za moškega, ki je bil lani pred deželnim sodiščem obsojen na sedem let zapora zaradi posilstva takrat 72-letne Američanke. Kaznivo dejanje naj bi storil prav v kraju, kjer je leto in pol kasneje izginila Maddie.Med letoma 1995 in 2007 je redno živel na Portugalskem, med drugim nekaj let v hiši, ki je na območju med mestoma Lagos und Praia da Luz. Nemška policija naj bi nekaj namigov, da bi lahko bil vpleten v izginotje male Madeleine, dobila že leta 2013, a niso zadostovali za njegovo prijetje.Takrat triletna Madeleine McCann je iz apartmaja v portugalskem kraju Praia da Luz izginila 3. maja 2007. Starša sta bila takrat v bližnji restavraciji. Njen primer je močno odmeval v svetovni javnosti. Preiskovalci so sprva domnevali, da gre za ugrabitev. Nekaj časa sta bila osumljena celo njena starša.Na Portugalskem so preiskavo primera Maddie opustili leta 2008, nato pa jo leta 2013 zaradi novih sledi ponovno odprli.