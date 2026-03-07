Novi nepalski premier je rap zvezdnik

Raper Balendra Šah je na volitvah v Nepalu premagal nekdanjega premierja Šarmo K. P. Olija. Nepalska volilna komisija je v danes potrdila, da je 35-letni Shah prejel 68.348 glasov, medtem ko je Oli zbral le 18.734 glasov, poroča BBC. Volitve so potekale v četrtek, po tem, ko so lansko leto z nasilnimi protesti v Nepalu strmoglavili vlado.

Šah, ki je januarja odstopil z mesta župana Katmanduja, da bi se potegoval za pozicijo predsednika vlade, bo postal nepalski premier.

Šah, ki je bolj znan pod umetniškim imenom Balen, je že nekaj let viden član nepalske hip hop scene, njegove pesmi pa na youtubu dosegajo milijone ogledov.

Septembra 2025 so v Nepalu izbruhnili nemiri s tako imenovanimi demonstracijami generacije Z, ki jih je sprožila Olijeva prepoved platform družbenih medijev.

Med protesti je bilo ubitih skupno 77 ljudi, preiskava BBC pa je razkrila, da je šef policije izdal ukaz naj policija strelja na protestnike. Šah je izrazil podporo protestnikom in Olija označil za terorista, ki je izdal svojo državo.

Šahova stranka je februarja objavila svoj program, v katerem je obljubila, da bo ustvarila 1,2 milijona novih delovnih mest in s tem zajezila ekonomske migracije Nepalcev v tujino. Obljublja tudi podvojitev prihodkov Nepalcev v petih letih in splošni ekonomski razcvet.