Novi newyorški župan je demokratični socialist šiitske vere

Mamdami je v parlamentu zvezne države New York v Albanyju predstavljal tako viktorijanske mestne vile Brooklyna kot velike socialne stanovanjske projekte, iz katerih izvirajo raperji kot Jay-Z in pokojni Notorious B.I.G. In res so se zanj tudi v županski kampanji zavzeli tako revni kot premožnejši prebivalci največjega ameriškega velemesta. Rekordna dva milijona volivcev, kot jih niso videli v pol stoletja, pa kažeta tudi mobilizacijo med nasprotniki. S selitvijo drugam že grozijo najbogatejši, ki že zdaj plačujejo veliko večino davčne bere, zdaj naj bi dodali še sredstva za radodarne Mamdamijeve programe zastonjskega prometa in otroškega varstva ter dostopnejših stanovanj v popoprano dragem New Yorku. Številne velike banke imajo že zdaj več zaposlenih v Teksasu kot pa na Wall Streetu.