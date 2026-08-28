Novi norveški kralj bo prisegel prihodnji torek

Novi norveški kralj Haakon VIII. bo po smrti očeta Haralda V. prihodnji torek prisegel zvestobo ustavi, je za norveško televizijo NRK sporočil predsednik norveškega parlamenta Masud Gharahkhani. Prisego v parlamentu bo v živo prenašala televizija. V kraljevo palačo v Oslu pa so danes iz bolnišnice prepeljali krsto pokojnega kralja Haralda.

Na ulicah norveške prestolnice naj bi se v dežju zbralo okoli 10 tisoč ljudi, da bi se poklonili dolgoletnemu vladarju. FOTO: Odd Andersen/Afp

Novi kralj Haakon VIII. bo zaprisegel pred parlamentom v torek ob 13. uri in bo imel tudi kratek nagovor. Norveška javnost bo lahko dogodek v živo spremljala po televiziji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V skladu z ustavo bo moral 53-letni Haakon pred poslanci slovesno izjaviti: »Obljubljam in prisegam, da bom Kraljevini Norveški vladal v skladu z ustavo in zakoni, naj mi pri tem pomaga vsemogočni in vsevedni Bog.«

Haakon je nasledil kralja Haralda V., ki je danes v starosti 89 let umrl v bolnišnici v Oslu. Norveška vlada je po njegovi smrti razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dne monarhovega pogreba. Kdaj bo pogreb, še ni znano. Krsto s pokojnim kraljem so iz bolnišnice prepeljali v kraljevo palačo v Oslu.

Na ulicah norveške prestolnice naj bi se v dežju zbralo okoli 10 tisoč ljudi, da bi se poklonili dolgoletnemu vladarju, je poročala NRK. Tudi pred kraljevo palačo v Oslu se danes zbirajo množice ljudi in odlagajo cvetje v spomin na preminulega kralja, ki se je poslovil po 35 letih vladanja.