Novi pakt za trening azilne strogosti

Strožji postopki na mejah, pogostejše pridržanje oseb, delujoča baza prstnih odtisov Eurodac, solidarnost z vstopnimi državami na jugu in hitrejše vračanje zavrnjenih oseb so med najpomembnejšimi značilnostmi novega migracijskega in azilnega pakta EU, ki bo v državah članicah v uporabi od petka.

Oakt t uvaja tudi solidarnostni mehanizem za najbolj obremenjene države. Države se lahko odločijo za sprejem prosilcev, finančni prispevek ali druge solidarnostne ukrepe, kot je tehnična pomoč. Slovenija je med državami, ki so se odločile, da bodo namesto sprejema pravičnega deleža prosilcev raje plačale 20.000 evrov na osebo. To bo letos stalo 1,8 milijona evrov.