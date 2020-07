FOTO:Novi poskus sprave spet deli sosede

Trst – Tržaški Slovenci veliko pričakujejo od obiskov dveh predsednikov v Trstu. Predvsem od podpisa memoranduma o soglasju glede vrnitve Narodnega doma. Vendar si hkrati ne zatiskajo oči pred sprevračanjem zgodovine, ki Slovence bremeni genocida in etničnega čiščenja nad Italijani.Vračilo Narodnega doma ob stoletnici pogroma nad Slovenci v Trstu (kristalni noči Slovencev na zahodni meji) bi si zaslužilo vso pozornost. Toda poleg Narodnega doma, ki ga še najmanj deset let ne bodo zares dobili, sta na dnevnem redu še dva poklona predsednikov pred spomenikoma in odlikovanje Borisa Pahorja.Predsednik Sergio Mattarella bo v ...