Novi predsednik izboljšuje odnose z ZDA, Japonsko in Kitajsko

Šin U Sok je znan po režiji bleščečih glasbenih videospotov. Njegov najnovejši, poln zvezdniških imen, se začne s K-pop zvezdnikom G-Dragonom, ki koraka skozi tradicionalno korejsko restavracijo, kjer sreča nogometnega zvezdnika, filmskega režiserja in vrhunskega didžeja, ki obedujejo v restavraciji slavnega kuharskega mojstra. Sledi nepričakovan preobrat: novi južnokorejski predsednik, Li Dže Mjung, se pojavi v kratkem prizoru v vlogi kontrolorja zračnega prometa, ki pomaga usmerjati letala na stezo. Eleganten videospot, naročen za promocijo letnega srečanja foruma Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec), ki ga je Južna Koreja gostila na začetku meseca, se konča s sporočilom: »Svet prihaja v Korejo.«