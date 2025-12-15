Novi pritiski, ugibanja o Madurovem odstopu

Več držav je ponudilo azil predsedniku, ki je lani izgubil volitve.

Venezuela se je znašla v hudih škripcih, zato se tudi v Latinski Ameriki glasno sprašujejo, ali grozeča ameriška vojaška invazija na obkoljeno venezuelsko kopno sploh bo ali bo Nicolás Maduro prej zapustil predsedniško palačo v Caracasu in odšel na tuje. O tem se je zadnje dni verjetno pogovarjal z Donaldom Trumpom in brazilskim predsednikom Luizom Ináciem Lulo da Silvo. Ameriške vojaške ladje ob karibskih obalah, med njimi tudi letalonosilka, križarka in vse, kar sodi zraven, če se poda v akcijo četrtina ameriške mornarice, so Venezuelo naposled spremenili v središče dogajanja. Piko na i so postavili Američani z zasegom tankerja, kar so izvedli tako, kot je znano iz posnetkov piratskih napadov. Ameriški napad je bil bolj sofisticiran od napadov jemenskih teroristov, ameriški specialci ...