Novi propadli gospodarji vesolja

Film Volk z Wall Streeta je pokazal ponorelost finančnih elit, ki so se do sesutja njihovih hišic iz kart val­jale v denarju, prevaranti nove generacije pa nekaj podobnega počnejo s kripto­valutami. Zaradi 30-letnega Kalifornijčana Sama Bankman-Frieda se po čelu in denarnicah tepejo Gisele Bünd­chen, Tom Brady in nešteti anonimni vlagatelji, ki morda nikoli več ne bodo videli svojega denarja. Stečajni postopek propadle borze kriptovalut FTX je prevzel menedžer John Ray III, ki se je ubadal že z Enronom, leta 2001 propadlim teksaškim podjetjem, ki je še danes sinonim za sleparstvo in korupcijo, kriza pa opleta tudi po ameriški politiki.