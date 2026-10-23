Novi ruski napadi na Kijev: umrla najmanj dva človeka, več je ranjenih

V ruskih napadih na ukrajinsko prestolnico sta umrla najmanj dva človeka, 34 je bilo ranjenih, med njimi pet otrok. Napad se je zgodil le nekaj ur po srečanju ameriškega odposlanca Steva Witkoffa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Rusija je v noči na četrtek izvedla obsežen zračni napad na Kijev in okoliško regijo. Ukrajinske zračne sile so še v zgodnjih jutranjih urah sprožile sirene in pozvale prebivalce, naj se zatečejo v zaklonišča.

Nočni napad na Kijev je sledil le nekaj ur po srečanju ameriškega posebnega odposlanca Steva Witkoffa s Putinom v Sankt Peterburgu. Združene države Amerike si prizadevajo obnoviti pogajanja za končanje vojne, vendar najnovejši napadi znova postavljajo pod vprašaj pripravljenost Moskve za dosego miru. Zelenski je že v sredo poudaril, da je Ukrajina pripravljena sprejeti kakršno koli obliko premirja, če bi bila Rusija pripravljena nanj pristati.

Med napadom je z balističnimi raketami zadela tudi zgodovinsko središče ukrajinske prestolnice, kjer so bile poškodovane verske stavbe, stanovanjske hiše, trgovine in kavarne. »Skoraj takoj po še enem krogu pogovorov je Rusija izvedla napad. To pomeni, da se njeno stališče do vsega, kar se dogaja, v resnici ni spremenilo,« je poudaril in Moskvo obtožil namernega napada na civiliste. Ruski napadi so se nadaljevali tudi v četrtek.