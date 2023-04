Novi ruski raketni napadi zahtevali smrtne žrtve

V več mestih v Ukrajini, tudi v prestolnici Kijev, so se davi oglasile sirene pred zračnimi napadi. V napadih na civilno infrastrukturo, med drugim na stanovanjska poslopja, je bilo ubitih najmanj pet ljudi, več je ranjenih, BBC poroča o osmih smrtnih žrtvah. Zračna obramba je nad Kijevom sestrelila dve brezpilotni letali in 11 vodenih raket.

Ti napadi Moskvo »približujejo neuspehu in kazni«, se je davi na nove napade, med katerimi so ruske sile po poročanju agencij izstrelile več kot 20 vodenih raket, odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Vsak napad, vsako sprevrženo dejanje proti naši državi in proti našim ljudem približuje teroristično državo neuspehu in kazni,« je zapisal na Telegramu. »Ukrajina in svet morata na ruski teror pravično odgovoriti,« je dodal.

V raketnih napadih v mestu Dnipro sta bila po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita ženska in triletni otrok.

V Umanu v osrednjem delu države so rakete zadele stanovanjsko poslopje, umrli so vsaj trije ljudje, osem pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Eksplozije so odjeknile tudi v mestu Mikolajiv na jugu države.

Kot so sporočile oblasti v Kijevu, je ukrajinska vojska nad prestolnico sestrelila 11 vodenih raket in dve brezpilotni letali. Napadi v Kijevu niso zahtevali žrtev ali večjega uničenja.

Rusija je rakete izstrelila z letala tupoljev Tu-95, ki je letelo nad Črnim morjem, je dejal poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni. Po njegovih besedah so ukrajinske sile sestrelile tudi dve brezpilotni letali. »Raketni napad je bil izveden, medtem ko so civilisti spali. Tipičen podpis ruskih teroristov,« je dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrij Jermak.

O novih ruskih napadih iz Ukrajine poročajo po tem, ko je Nato v četrtek sporočil, da so članice in partnerice zavezništva v zadnjih mesecih Ukrajini dobavile 230 tankov, več kot 1550 oklepnih vozil in »ogromne količine streliva«, da bi okrepile obrambo Kijeva.