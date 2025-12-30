  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Tožilstvo v Novem Sadu vložilo pritožbo proti odločitvi višjega sodišča

    Višje sodišče v Novem Sadu je zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimovski ter še trem obtoženim.
    Tožilstvo je pozvalo pritožbeno sodišče, naj potrdi obtožnico zoper vseh 13 obtoženih ali razveljavi sklep sodišča, o obtožnici pa naj odloča nov sodni senat. FOTO: Voranc Vogel
    Tožilstvo je pozvalo pritožbeno sodišče, naj potrdi obtožnico zoper vseh 13 obtoženih ali razveljavi sklep sodišča, o obtožnici pa naj odloča nov sodni senat. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    30. 12. 2025 | 12:13
    2:43
    Tožilstvo v Novem Sadu se je v ponedeljek pritožilo na odločitev tamkajšnjega višjega sodišča, ki je zavrnilo obtožnice proti nekdanjemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osebam v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji. Očita mu več kršitev in zahteva potrditev obtožnice ali ponovitev postopka.

    Novosadsko tožilstvo je zaradi padca nadstreška na mestni železniški postaji novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi, septembra vložilo obtožnico proti Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

    image_alt
    Pajtić, profesor prava: V dobrem desetletju so ukradli več deset milijard evrov

    Poleg njiju je obtožilo še 11 oseb, med njimi nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja omenjenega podjetja Nebojšo Šurlana. Med obtoženimi so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki.

    Višje sodišče v Novem Sadu je minulo sredo zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimovski ter še trem obtoženim. Za preostalih sedem je obtožnico potrdilo.

    Novosadsko tožilstvo je zaradi padca nadstreška na mestni železniški postaji novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi, septembra vložilo obtožnico proti Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Novosadsko tožilstvo je zaradi padca nadstreška na mestni železniški postaji novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi, septembra vložilo obtožnico proti Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković. FOTO: Marko Djurica/Reuters

    Tožilstvo v Novem Sadu je v ponedeljek sporočilo, da je zoper odločitev višjega sodišča vložilo pritožbo na pritožbeno sodišče.

    V njej je navedlo, da je nedvomno ugotovilo obstoj utemeljenega suma, senat višjega sodišča pa da je kršil kazenski postopek in kazenski zakonik. Sodni senat je po oceni tožilstva obenem napačno in nepopolno ugotovil dejansko stanje ter ni skrbno preučil navedb iz obtožnice ali pa ni razumel očitanih kazenskopravnih dejanj, kot tudi ne vzročno-posledične povezave med ravnanjem obtoženih in posledicami.

    Tožilstvo je pozvalo pritožbeno sodišče, naj potrdi obtožnico zoper vseh 13 obtoženih ali razveljavi sklep sodišča, o obtožnici pa naj odloča nov sodni senat.

    Tragedija je sicer sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po Srbiji. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so demonstracije prerasle v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Od spomladi protestniki med drugim zahtevajo predčasne volitve.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    SrbijaNovi Sadsojenjeobtožnica

    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Na Hrvaškem prvi koraki k ponovni uvedbi obveznega vojaškega usposabljanja

    Naborniki, ki bodo ocenjeni kot sposobni za vojaško službo, bodo lahko uveljavili ugovor vesti in namesto te opravili civilno služenje.
    30. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Bo po novem letu Slovenijo pobelil sneg?

    Zadnja noč v letu bo mirna in večinoma brez megle. Slovenijo bi lahko ob koncu tedna zajelo sneženje, možne so tudi večje količine snega.
    30. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Magazin  |  Zanimivosti
    Od Pariza do Tokia

    Varnostni pomisleki spreminjajo podobo silvestrovanja po svetu

    Številne prestolnice so letos odpovedale ognjemet ali prilagodile praznovanje na prostem.
    Tanja Jaklič 30. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Orožarski posli

    Boeing brez javnega razpisa dobil sedem milijard evrov težak posel z Izraelom

    Ameriški proizvajalec je posel, vreden 8,58 milijarde dolarjev, dobil brez javnega razpisa. Letala F-15IA naj bi priskrbel do konca leta 2035.
    30. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Magazin  |  Zanimivosti
    Od Pariza do Tokia

    Varnostni pomisleki spreminjajo podobo silvestrovanja po svetu

    Številne prestolnice so letos odpovedale ognjemet ali prilagodile praznovanje na prostem.
    Tanja Jaklič 30. 12. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Orožarski posli

    Boeing brez javnega razpisa dobil sedem milijard evrov težak posel z Izraelom

    Ameriški proizvajalec je posel, vreden 8,58 milijarde dolarjev, dobil brez javnega razpisa. Letala F-15IA naj bi priskrbel do konca leta 2035.
    30. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
