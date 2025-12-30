Tožilstvo v Novem Sadu vložilo pritožbo proti odločitvi višjega sodišča

Tožilstvo v Novem Sadu se je v ponedeljek pritožilo na odločitev tamkajšnjega višjega sodišča, ki je zavrnilo obtožnice proti nekdanjemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osebam v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji. Očita mu več kršitev in zahteva potrditev obtožnice ali ponovitev postopka.

Novosadsko tožilstvo je zaradi padca nadstreška na mestni železniški postaji novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi, septembra vložilo obtožnico proti Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Poleg njiju je obtožilo še 11 oseb, med njimi nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja omenjenega podjetja Nebojšo Šurlana. Med obtoženimi so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki.

Višje sodišče v Novem Sadu je minulo sredo zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimovski ter še trem obtoženim. Za preostalih sedem je obtožnico potrdilo.

Tožilstvo v Novem Sadu je v ponedeljek sporočilo, da je zoper odločitev višjega sodišča vložilo pritožbo na pritožbeno sodišče.

V njej je navedlo, da je nedvomno ugotovilo obstoj utemeljenega suma, senat višjega sodišča pa da je kršil kazenski postopek in kazenski zakonik. Sodni senat je po oceni tožilstva obenem napačno in nepopolno ugotovil dejansko stanje ter ni skrbno preučil navedb iz obtožnice ali pa ni razumel očitanih kazenskopravnih dejanj, kot tudi ne vzročno-posledične povezave med ravnanjem obtoženih in posledicami.

Tožilstvo je pozvalo pritožbeno sodišče, naj potrdi obtožnico zoper vseh 13 obtoženih ali razveljavi sklep sodišča, o obtožnici pa naj odloča nov sodni senat.

Tragedija je sicer sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po Srbiji. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so demonstracije prerasle v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Od spomladi protestniki med drugim zahtevajo predčasne volitve.