Novi škandal ogroža Sunakovo podobo in ambicije

Britanski premier Rishi Sunak se sooča s težavami pri izpolnjevanju ene svojih ključnih obljub volivcem. Dvainštiridesetletni politik je ob vzponu na oblast napovedal, da bo državo vodil z »integriteto, profesionalizmom in odgovornostjo«, in vendar nova parlamentarna preiskava proti njemu kaže, da problemi, zaradi katerih je vladajoča konservativna stranka v času mandata Borisa Johnsona pristala na slabem glasu, z novim predsednikom vlade niso povsem izginili.

Britanski parlament je odprl preiskavo proti premieru. Sunak z ženo obvladuje več sto milijonov funtov vredno premoženje. Število škandalov povezano z njegovo vlado se vztrajno kopiči.

Britanski parlament je proti ministrskemu predsedniku ta teden odprl preiskavo, s katero želi ugotovili, ali je ta kršil pravila transparentnosti, s tem ko ni razkril ženinega lastniškega deleža v podjetju, ki ga je njegova vlada uvrstila med prejemnike davkoplačevalskega denarja. Po poročanju britanskih medijev gre za agencijo za varstvo otrok Koru Kids, ki jo je britanska vlada vključila v nov pilotni projekt, s katerim želi povečati število varušk na Otoku. Znaten delež družbe naj bi bil v lasti Akshate Murty, premierove soproge, s katero skupaj obvladujeta več sto milijonov funtov vredno premoženje.

Rishi Sunak skupaj z ženo Akshato Murty med obiskom v Cornwallu februarja letos. Foto: BEN STANSALL/Reuters

Sunaku po poročanju Guardiana očitajo, da je med nedavnim nastopom pred enim od parlamentarnih odborov zanikal obstoj kakršnih koli finančnih interesov v zvezi z omenjenim pilotnim programom, vodstvo podjetja, ki bo sodelovalo v njem, pa se je le nekaj ur zatem udeležilo sprejema na Downing Streetu. Predsednik vlade na obtožbe odgovarja, da ni storil ničesar narobe, saj da je ženin delež v podjetju pristojnim službam razglasil vnaprej, kar pa se njegovi kritikom ne zdi nič drugega kot »skrivanje za postopkom«. Zadnjo besedo o tem, kdo ima prav, bo imel parlamentarni komisar za standarde Daniel Greenberg.

Še vedno na slabem glasu

Sunak še zdaleč ni prvi britanski politik, ki ni pravilno razglasil svojih finančnih interesov, toda v nasprotju z drugimi ima veliko za izgubiti; lani je želel povleči jasno ločnico med svojim mandatom in mandatom Borisa Johnsona, ko je vladajoča konservativna stranka zaradi težav s transparentnostjo znova pristala na slabem glasu. Vse kaže, da pri tem ni bil najbolj uspešen.

Kot so ugotavljali pri New Statesmanu, se število škandalov, povezanih z njim oziroma njegovo vlado, vztrajno kopiči. Od izogibanja davkom, zaradi česar je moral na začetku mandata odstopiti predsednik konservativne stranke Nadhim Zahawi, in obtožb o ustrahovanju sodelavcev, pred katerimi se brani premierov namestnik Dominic Raab, do kazni, ki jih je Sunak moral plačati zaradi udeležbe na eni od spornih zabav v času omejitvenih ukrepov proti širjenju covida-19, oziroma zaradi vožnje brez pripetega varnostnega pasu.

Sunak še zdaleč ni prvi britanski politik, ki ni pravilno razglasil svojih finančnih interesov, toda v nasprotju z drugimi ima veliko za izgubiti. Foto: Kirsty Wigglesworth/Afp

Najnovejši škandal je predvsem voda na mlin za opozicijo, ki premierovo izmikanje predstavlja kot del širšega problema. Njeni predstavniki med drugim opozarjajo na to, da register, v katerem člani vlade razglašajo svoje naložbe in druge potencialne konflikte interesov, ni bil objavljen že skoraj leto dni.

»Predsednik vlade je ob nastopu mandata obljubil integriteto in odgovornost, zato menim, da mora to zadevo razčistiti in razglasiti svoje interese,« se je na preiskavo odzval prvak laburistov Keir Starmer, ki se je v preteklosti tudi sam soočal s podobnimi težavami. »Ne skrivajte se za postopkom, samo povejte vsem, kakšen je interes, tako da bodo ljudje sami presodili. Temu se reče transparentnost,« je dejal vodja opozicije.