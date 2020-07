Novi stari voditelj države

Volilna udeležba je bila v nedeljo rekordna, napetost pa velika, saj so ankete napovedovale zelo tesen izid. Na koncu je v drugem krogu predsedniških volitev več kot deset milijonov oziroma 51,21 odstotka poljskih volivcev glasovalo za dosedanjega voditelja države Andrzeja Dudo.Zahodni dopisniki poročajo, da je bila kampanja precej umazana, da so »državni« mediji, ki so v rokah vladajoče stranke Zakon in pravičnost, navijali za konservativca Dudo, po spletu pa da so razširili kar nekaj dezinformacij in celo laži o njegovem tekmecu, 48-letnem vrstniku in liberalnem županu Varšave Rafału Trzaskowskem, ki ga je podprla nekdaj ...