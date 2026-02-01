Kdo bo nadzoroval jedrske arzenale sveta? Rusija in ZDA odslej brez varovalk
V četrtek se bomo poslovili še od zadnjega sporazuma med jedrskima velesilama, ki je omejeval njun smrtonosni arzenal.
Galerija
Kitajska ima okoli 600 jedrskih konic, a se noče priključiti pogovorom o morebitnem novem sporazumu med Rusijo in ZDA, za kar se zavzema ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Sheng Jiapeng/China News Service/VCG
Novi Start, ki sta ga leta 2010 v Pragi podpisala ameriški predsednik Barack Obama in njegov ruski kolega Dmitrij Medvedjev, se bo 5. februarja na smetišču zgodovine pridružil ostalim dogovorom, ki so nekoč zagotavljali varnost celemu svetu.
Komentarji