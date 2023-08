Novi ukrajinski humanitarni koridor v Črnem morju prestal prvo preizkušnjo

Humanitarni koridor v Črnem morju, ki ga je Ukrajina naznanila ta mesec, je uspešno prestal svojo prvo preizkušnjo. Iz Odese je po njem priplula nemško-kitajska tovorna ladja Joseph Schulte, ki jo nocoj pričakujejo v Bosporju. Ladja je bila v ukrajinskem pristanišču ujeta vse od začetka ruskega napada 24. februarja lani, njeno uspešno pot pa so ukrajinske oblasti proslavile kot pomemben korak k vzpostavitvi svobode plovbe v Črnem morjem.

»Prvo civilno plovilo je preplulo nov ukrajinski humanitarni koridor in izplulo iz pristanišča Odesa. Trenutno je na poti proti Bosporju,« je sinoči sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da je njegova država o delovanju koridorja pred tem uradno obvestila Mednarodno pomorsko organizacijo. »IMO je ponovno potrdila pravico Ukrajine do zagotavljanja svobode plovbe in Rusijo pozvala, naj preneha z grožnjami in spoštuje mednarodne konvencije,« je poudaril Zelenski in spomnil, da sta svoboda in varnost plovbe temeljni mednarodni načeli.

Koridor ni nadomestek za črnomorsko pobudo

Oblasti v Kijevu so vzpostavitev humanitarnega koridorja naznanile prejšnji teden, do uspešnega preizkusa nove poti pa je prišlo mesec dni po odstopu Rusije od črnomorske pobude, ki je v zadnjem letu omogočila izvoz skoraj 33 milijonov ton ukrajinskega žita iz napadene države. Njen propad je obudil strah pred vnovičnim poglabljanjem prehranske krize, ki jo je povzročila ruska invazija.

V ukrajinskih črnomorskih pristaniščih je že vse od začetka vojne ujetih okoli 60 tovornih ladij. FOTO: Bo Amstrup/Afp

Novi humanitarni koridor vsaj za zdaj ni osmišljen kot nadomestek dogovora, ki je bil julija lani izpogajan s pomočjo Turčije in Združenih narodov. Njegov namen je tovornim ladjam, ki niso sodelovale v črnomorski pobudi, ampak so že poldrugo leto ujete v ukrajinskih pristaniščih, omogočiti dostop do mednarodnih voda.

Nemotena plovba ladje Joseph Schulte skozi nevarne vode Črnega morja je vsaj na prvi pogled dobra novica za okoli 60 tovornih ladij, ki po poročanju Reutersa v Odesi, Črnomorsku in drugih ukrajinskih lukah čakajo na varno izplutje. V zadnjih dneh je bilo mogoče zaslediti opozorila, da se večina v danih okoliščinah ne bi odločila za pot skozi nov humanitarni koridor, predvsem zaradi težav s pridobivanjem ustreznega zavarovanja za primer napada.

Rusko obrambno ministrstvo je ta teden objavilo posnetek pregleda tovorne ladje Şükrü Okan. Na njem so razvidni člani posadke ladje, kako klečijo pred pripadniki ruske mornarice. FOTO: Reuters

Novi napadi na ukrajinska pristanišča

Rusija je prejšnji mesec sporočila, da bo vsako tovorno ladjo na poti v oziroma iz Ukrajine obravnavala kot vojaško tarčo. O napetosti razmer v Črnem morju je ta teden pričala tudi ruska izstrelitev opozorilnih strelov čez premec tovorne ladje Şükrü Okan, medtem ko je ta plula v mednarodnih vodah nedaleč od obale Turčije. Po vkrcanju na ladjo so pripadniki ruske mornarice posadko prisilili v zaustavitev motorjev, nato pa opravili pregleda njenega tovora.

Nekateri so nemoteno plovbo ladje Joseph Schulte skozi ukrajinske teritorialne vode pripisali njenemu nemško-kitajskemu lastništvu. »Če se bodo Rusi odločili za eskalacijo, bo to predstavljalo neposredno konfrontacijo z Nemčijo in njihovimi kitajskimi zavezniki,« je za Financial Times opozoril Genadij Ivanov, direktor ukrajinske ladijske družbe BPG Shipping, ter napovedal, da Joseph Schulte ne bo zadnja tovorna ladja, ki se bo poslužila novega humanitarnega koridorja, rekoč, da je to edini način za izvoz velikih količin žita iz črnomorskih pristanišč.

Ta so bila včeraj znova, že sedmič od propada dogovoru o izvozu ukrajinskega žita, tarča ruskih napadov z droni. Ti so zadeli tudi ukrajinske silose in skladišča žita v Reniju ob Donavi, kamor se je zaradi ruske blokade črnomorskih pristanišč v zadnjih tednih premaknilo težišče izvoza žita iz države.