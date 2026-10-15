Šest držav zahteva reze na vseh področjih: v Bruselj tudi Janša

Konkurenčnost evropskega gospodarstva, Ukrajina, širitev, trgovinski odnosi s Kitajsko, migracije in prihodnji večletni proračun bodo najpomembnejše teme vrha EU, ki bo danes in jutri potekal v Bruslju. Vrha, ki se bo začel z razpravo o energetski krizi, se bo udeležil premier Janez Janša.

Šesterica po vodstvom kanclerja Friedricha Merza zahteva reze na vseh proračunskih področjih, vključno s kohezijo in kmetijsko politiko, ki sta bili doslej kot »sveti kravi«. Irsko predsedstvo namreč sploh ni posegalo v sredstva za podporo manj razvitim regijam in kmetom. Pričakovana je vroča razprava voditeljev, a napredek pri približevanju kompromisu ni verjeten.