»Novi virus iz Kitajske ni grožnja svetovnemu javnemu zdravju«

Izbruh novega koronavirusa predstavlja zelo resno grožnjo na Kitajskem in resno grožnjo regionalno in globalno. FOTO: Afp

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ni razglasila novega koronavirusa iz Kitajske za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, je danes na novinarski konferenci sporočil generalni direktor WHOKot je dodal, je bil poseben odbor tudi na današnjem srečanju zelo razdvojen glede razglasitve.»Stvar je jasna. Na Kitajskem so izredne razmere, vendar (virus) še ni postal grožnja svetovnemu javnemu zdravju,« je povedal generalni direktor po zasedanju posebnega odbora WHO. »Zavezani smo, da bomo čim prej končali ta izbruh,« je poudaril. Pri tem so pri WHO pripravljeni nemudoma spet sklicati poseben odbor.Izbruh novega koronavirusa predstavlja zelo resno grožnjo na Kitajskem in resno grožnjo regionalno in globalno, je dodal. Po informacijah WHO so jim zaenkrat potrdili 584 primerov okužb, med njimi 17 smrtnih primerov. Primere okužb so zabeležili še na Japonskem, Tajskem, v ZDA, Južni Koreji, Singapurju in Vietnamu . V več državah pa zaenkrat še preverjajo sume okužbe.Iz Kitajske so sicer popoldne sporočili, da je virusu podlegla prva oseba zunaj prizadete province Hubei. Tako je število mrtvih glede na podatke kitajskih oblasti naraslo na 18. Zaenkrat pri Svetovni zdravstveni organizaciji še nimajo dokazov, da bi se virus širil med ljudmi zunaj Kitajske, vendar to ne pomeni, da se to ne bo zgodilo, je opozoril. »Delamo na tem, da bi preprečili širjenje s človeka na človeka,« je zagotovil.Med drugim so državam posredovali navodila za hitro prepoznavanje in upravljanje virusa, delajo pa tudi že na cepivih, je povedal.Dodal je, da virus sicer lahko povzroči hujšo bolezen, ki vodi v smrt, a se pri večini ljudi izraža z bolj milimi simptomi. Od vseh obolelih jih je približno četrtina občutila hujše simptome. Večina umrlih je imela že pred tem zdravstvene težave, kot sta na primer visok pritisk ali sladkorna bolezen, je poudaril.Pri WHO priznavajo, da je še veliko neznank okoli virusa, na primer izvor in zakaj se tako hitro širi, zato sodelujejo z vsemi partnerji na Kitajskem in v drugih državah, kjer so zabeležili primere okužbe, da bi bolje razumeli, kako virus deluje.Verjetno bodo zabeležili še nove primere, ampak pri WHO upajo, da bodo ukrepi, ki jih je sprejela Kitajska, učinkoviti. »Za sedaj, WHO ne priporoča kakršnihkoli širših omejitev glede potovanj in trgovanja. Priporočamo preverjanja pri izhodih z letališč kot del celostnih zajezitvenih ukrepov,« je še povedal Tedros Adhanom Ghebreyesus.Razmere so najhujše v provinci Hubei, kjer se je prvi primer virusa pojavil 31. decembra na tržnici v mestu Wuhan . Kitajske oblasti so danes v provinci izolirale več mest, kot prvega Wuhan. S tem želijo preprečiti širjenje novega skrivnostnega virusa. V Pekingu in več mestih so medtem odpovedali javne prireditve ob kitajskem novem letu, ki ga bodo Kitajci praznovali te dni.