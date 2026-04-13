Novica Mihajlović: Magyar ima proste roke, da počisti z Orbanom (VIDEO)

Po zmagi stranke Tisza in koncu 16-letne vladavine Fidesza so mnenja in pričakovanja glede prihodnosti Madžarske deljena. Skepticizem glede možnosti brutalnih čistk kadrov Viktorja Orbána je prisoten med analitiki in opazovalci.

Péter Magyar, novi voditelj, se zaveda, da ga opazuje celotna Evropa in da si ne more privoščiti, da bi se že na začetku pokazal kot avtoritaren voditelj, meni Delov novinar Novica Mihajlović.

»Čeprav ima zdaj proste roke, da izvede spremembe v državnih institucijah, bo moral to storiti previdno in postopno, da ne bi umazal svoje podobe proevropskega in demokratičnega voditelja,« pravi med drugim.

