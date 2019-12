»Novinar mora imeti uporniškega duha«

Kakšna je prihodnost novinarstva? FOTO: Jure Eržen/Delo

insta govorila o prihodnosti novinarstva, o tem, ali lahko časopisi spreminjajo svet na bolje, ali dejstva sploh še štejejo, in o Aziji, kjer sta bila oba dolgoletna dopisnika.Ko se je Jiménez po osemnajstih letih vrnil v Madrid, je spoznal, da se je vse spremenilo. Tudi novinarstvo. Postal je glavni urednik El Munda in poskušal obuditi novinarsko etiko. Verjel je, da v novinarstvu ne sme biti nedotakljivih, in se trudil, da bi s pisanjem o resnici pridobil zaupanje bralcev, ki so danes največji kapital časopisov. A se je kmalu znašel v nemilosti španskih kapitalistov in politikov.Leto dni pozneje so ga odpustili. O svoji izkušnji je napisal knjigo Urednik, po kateri zdaj snemajo televizijsko serijo.»Imam občutek, da smo zagazili v obdobje ne-razuma,« pravi David Jiménez. »Resnica ni nič več pomembna, dejstva niso relevantna. Lahko jih pokažeš in z njimi dokažeš, da nekdo laže, a je to popolnoma brez pomena, kajti ljudje si želijo verjeti tisto, kar vnaprej vedo, in niso odprti za nič drugega. Že jutri bi lahko ustanovili nov medij, a poglejmo širšo sliko: koliko ljudi v Španiji si sploh želi odkrit in objektiven časopis? Mislim, da manjšina. Koliko ljudi bi se bilo pripravljenih na časopis naročiti, da bi tako podprli kakovostno novinarstvo? Ne kaj dosti. Če ustanoviš skrajno desničarski časopis, pa boš v hipu deležen velike podpore.«»Novinar mora imeti uporniški duh. Mora se biti sposoben postaviti po robu moči in mora biti pripravljen plačati ceno za izzivanje sistema. Ne mislim, da je misija novinarstva strmoglaviti sistem, vsaj ne v demokraciji, mislim, da mora biti novinar varuh tega sistema in opozoriti javnost, kadar se z njo manipulira.«