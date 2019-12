Novinar mora žrtvi posilstva plačati odškodnino

Raziskava iz leta 2017 je pokazala, da na Japonskem le štiri odstotki žrtev posilstva napad prijavi policiji. FOTO: Kyodo Via/Reuters

Japonsko sodišče je televizijskemu novinarju prisodilo 30.000 ameriških dolarjev globe zaradi domnevnega posilstva novinarke. Posilil naj bi jo leta 2015, medtem ko je bila nezavestna. Itovi tožilcev ni uspelo prepričati, da je dovolj dokazov za odprtje primera, zato se je odločila za civilno tožbo.Na Japonskem, kjer so obtožbe za posilstvo redke, je postala simbol gibanja #metoo. »Srečna sem,« je dejala 30-letnica po izreku sodbe in v znak zmagoslavja v zrak dvignila kazalec in sredinec.je kasneje povedal, da se bo pritožil – in še enkrat zanikal posilstvo.53-letnik, bližnji znanec japonskega premierja, je novinarko po njenih besedah povabil na večerjo, da bi se pogovorila o ponudbi za delo. Itova sumi, da jo je nato omamil, izgubila je namreč zavest. Takrat je bila pripravnica pri ugledni agenciji Reuters, on pa vodja urada v Washingtonu za Tokio Broadcasting System.Policisti so preiskavo o domnevnem posilstvu sicer odprli, a so jo prav tako hitro zaprli zaradi pomanjkanja dokazov. Novinarka je na sodišču opisala, kako so jo policisti prisilili, da posilstvo »ponazori« na napihljivi lutki. »Peljali so me v telovadnico in ukazali, naj se uležem na žimnico. Nato so name posadili lutko in mi naročili, naj opišem, kaj se je dogajalo, vmes pa fotografirali in snemali.«Raziskava iz leta 2017 je pokazala, da na Japonskem le štiri odstotki žrtev posilstva napad prijavi policiji, poroča BBC.Itova je vložila civilno tožbo in od napadalca zahtevala dobrih 100.000 dolarjev (90.000 evrov) odškodnine. Jamaguči, ki napad zanika in trdi, da je novinarka privolila v spolni odnos, je prav tako vložil pritožbo, v kateri zahteva več kot milijon dolarjev odškodnine. Sodišče ga je zavrnilo.Itovi bo sedaj moral plačati 30.000 ameriških dolarjev (27.000 evrov), nato pa bodo primer zaprli. Po japonskem zakonu o posilstvih morajo tožilci dokazati, da je šlo za nasilje ali ustrahovanje oziroma da je bila žrtev nezmožna obrambe.